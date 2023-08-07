07 августа 2023 г. 19:49

Сильная буря не пожалела Кярнаве: включенному в список наследия ЮНЕСКО объекту нанесен большой урон

 
ru.DELFI.lt
Сильный ветер в понедельник нанес значительный ущерб Кярнаве.

Представители Кярнавской археологической местности в понедельник поделились видео, на котором видно, как ветер рвет ворота у входа в охраняемую зону.

Кярнавская археологическая местность – уникальный археологический и исторический комплекс. Этот культурный резерват в 2004 году был включен в список наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, после сегодняшней бури эта местность будет выглядеть иначе.

"Мы еще подсчитываем нанесенный стихией ущерб, но больше всего жаль старых кленов, дубов и ясеней", – сообщается в социальной сети.

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