Сильная буря нанесла большой ущерб: сотни вызовов, на этой неделе вильнюсцев просят не ездить на кладбища

За минувшие сутки пожарные спасатели выезжали на удаление поваленных деревьев 900 раз.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, с 6 ч. в понедельник и до 6 ч. во вторник пожарные-спасатели 964 раза выезжали для удаления с проезжей части деревьев и сучьев.
Больше всего вызовов было в Каунасском округе – 272, в Шяуляйском округе – 255, в Вильнюсском округе – 116, в Паневежском округе – 109.
Из Утенского округа было 54 сообщения, из Алитусского – 53, из Клайпедского – 40, из Мариямпольского – 31, из Таурагского – 22, из Тельшяйского – 12.
„Всю ночь пожарные-спасатели работали и устраняли последствия вчерашней бури, экипажи работают и сейчас“, – сказал представитель пожарных-спасателей Конрадас Лекис 30 июля утром.
С воскресного вечера, когда началась буря, поступило больше 1200 сообщений о поваленных бурей деревьев.
Буря нанесла немалый ущерб в Литве. Без электричества во вторник утром оставалось еще больше 100 000 потребителей, нанесен большой ущерб имуществу людей, погибла женщина.
Сейчас жителей призывают воздержаться от посещения кладбищ, пока не устранены последствия бури.
Директор компании Ecoservis Диана Лубе в понедельник сказала LNK, что самый большой ущерб нанесен на вильнюсских кладбищах.
„По нашим подсчетам, повалено больше 100 деревьев разных размеров на разных вильнюсских кладбищах. Самый большой ущерб нанесен в Вильнюсе“, – сказала она.
По словам Лубе, кладбищам нанесен и другой ущерб: повалены памятники, ограждения, повреждены насаждения, пострадала и инфраструктура - дорожки, заборы.
„Последствия бури ужасные. До сих пор такого не было“, – сказала Лубе.
По этой причине жителей просят несколько дней не ездить на кладбища в Вильнюсе.
„Мой совет – на этой неделе воздержаться от посещения могил. Есть опасные деревья, которые склонились, нам нужно время для их устранения.
На этой неделе воздержитесь от поездок, со следующей недели поезжайте“, – сказала Лубе.
По ее словам, не только поваленные деревья, но еще не сорвавшиеся, но надломленные сучья представляют опасность.
„Деревья, находящиеся в критическом состоянии. Например, накренившиеся. Если мы ничего не будем делать, они упадут. Поэтому сейчас ходить на кладбища опасно.
На всех вильнюсских кладбищах очень много деревьев, корни которых расшатаны после ливня и сильного ветра, поэтому опасность серьезная“, – сказала Лубе.