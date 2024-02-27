Шяуляй столкнулся со старой проблемой: не знает, как перезахоронить останки советских военных

Опрос был проведен три месяца назад. В нем участвовала 1500 горожан.
Правда, и после проведения опроса немногое изменилось, кладбище советских воинов осталось на прежнем месте.
Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас сказал, что перезахоронить останки не позволяет закон о перезахоронении и культурных ценностях. Поэтому пока не появятся новые законы, муниципалитет ничего делать не будет.
Якобы муниципалитет не может решать вопрос переноса останков, поскольку все кладбище является охраняемым объектом, культурной ценностью.
"Если бы вопрос был связан с местом захоронения, возможно, мы могли бы решать этот вопрос. Но закон запрещает упразднять кладбище, которое включено в реестр культурных ценностей", – сказала советник мэра Виргиния МИцкавичене.
"Мне грозило бы уголовное дело, если бы я проделал работу без законных на то оснований", – заверил Висоцкас.
Муниципалитет упрекают в бездеятельности те, кто слышал о перезахоронении останков в Пумпенай. Правда, этот пример не может быть примером для Шяуляй, поскольку эти объекты разные - в Пумпенай речь шла о перезахоронении случайно обнаруженных останков. Кроме того, останки там перезахоронили, а объект остался в списке охраняемых.
Власти Шяуляй хотят делать все последовательно, поэтому намерены начать с изменения законов - из списка культурных ценностей предлагается исключить кладбища, на которых похоронены военные оккупантов.
Минкульт пытается найти выход из создавшейся ситуации с помощью Женевской конвенции.
"Мы решили сделать определенную паузу, надо оценить все действующие законы. И если потребуется их уточнить, изменить, это надо сделать", – сказал вице-министр культуры Римантас Микайтис.
Депутат Домас Гришкявичюс обещал, что парламент в этом вопросе сделает все, что от него зависит.
В Шяуляй около кладбища в Гинкунай есть и советское военное кладбище, поэтому туда могли бы перенести останки военных из центра города.