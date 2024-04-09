Шяуляй, Клайпеда и Паневежис не торопятся заканчивать отопительный сезон, Каунас еще не принял решения

"Будем следить за прогнозами Гидрометслужбы и на их основе примем соответствующие решения", – говорит он.

По словам представителя Паневежского самоуправления Арвидаса Шатаса, город также не планирует завершить отопительный сезон на этой неделе.

"Окончание отопительного сезона муниципалитет определяет для подконтрольных ему учреждений. Остальные потребители тепла, в том числе жильцы многоквартирных жилых домов, могут большинством голосов принять решение об окончании отопления своих зданий – оно не обязательно должно совпадать с окончанием отопительного сезона, установленным муниципалитетом", – говорит А. Жукас в ответе муниципалитета.

Как сообщил агентству Elta директор администрации Клайпедского городского самоуправления Андрюс Жукас, торопиться с завершением отопительного сезона не стоит из-за прогнозируемого синоптиками похолодания на следующей неделе.

"Поскольку прогноз погоды показывает потепление только на этой неделе, а на следующей неделе снова будет прохладно и дождливо, отопление в муниципальных учреждениях на этой неделе не будет отключено", – говорится в комментарии представителя Шяуляйского самоуправления Эгле Бружене.

По словам представителя Каунасского самоуправления Каролины Сакалаускене, второй по величине город Литвы еще не принял решение о завершении отопительного сезона.

"Мы уделяем внимание долгосрочным прогнозам погоды. Однодневное потепление погоды на решение не влияет", – подчеркивает она, добавив, что жильцы, желающие завершить отопительный сезон раньше, могут обратиться к администратору своего многоквартирного дома.

Отопление жильцам многоквартирного дома будет отключено с одобрения большинства жильцов дома.