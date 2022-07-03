aA
Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет: Нида – для богатых, Паланга – для шумных, Юодкранте – для тех, кто ищет покоя, а Швянтои – для экономных. Похоже, последний факт действительно достоверный: в Литве инфляция бьет рекорды, а цены в Швянтои удивляют.
Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Несмотря на то, что в первые выходные июля стало прохладнее, отдыхающих на взморье предостаточно.

Есть туристы и в Паланге, и в Швянтои. Как Швянтои встретила этот год, год рекордной инфляции?

"Мы с женой приехали только на выходные. За ночь в домике для двоих платим 70 евро. Здесь есть и мини-кухня, и туалет, и душ, и терраса. Мне кажется, все нормально. Я так понял, что если бы мы заказали заранее, было бы еще дешевле", – рассказал Саулюс из Шяуляя.

Статьи по теме:
Палангские предприниматели рассказали о ценах: на 20% пока ничто не подорожало
Жара в Литве: в длинные выходные жители заполонили взморье

В Швянтои двухместные домики сдают по 60–100 евро, четырехместные или часть большого дома можно арендовать за 70–110 евро в сутки. Цены зависят от дней недели и от погоды.

Однако это не самое дешевое жилье на курорте. Встреченные молодые люди рассказали, что арендовали домик по 10 евро с человека за ночь, плюс по 1 евро за постельное белье.

"Мы заранее не искали, приехали и арендовали. Есть одно удобство - холодильник, мы в нем пиво охлаждаем, – сказал один из молодых людей.

Он показал на общие души и биотуалеты для жильцов таких домиков. Кроме того, к их услугам и общая кухня.

Такой отдых без кухни и удобств в номере/домике, скорее всего, не всем придется по душе, однако самое удивительное, что домики стоят у самых дюн, ты спишь практически на пляже под звуки морских волн.

"Некоторые говорят, что Швянтои воняет советским временем. Не знаю, кто, что ищет, тем ему и воняет. Мы приезжаем часто, живешь практически в дюнах. Можно около дома биотуалет поставить, если в общий не хочешь ходить, и специальную емкость с краном и водой - они есть в продаже. И живи, день и ночь слушай море", – рассказала Ирена, которая из года в год каждое лето проводит в Швянтои.

Она не скрывает, что едет сюда, а не в Палангу, поскольку ей хочется покоя. Кроме того, здесь, по словам Ирены, все намного дешевле. Женщина сказала, что всегда находит место, где платит за ночлег не больше 20 евро.

С ней согласна и Алина с мужем, которая приехала из Паневежиса. Семья арендовала домик с общими удобствами, платит за него 25 евро в день.

"25 евро за весь домик. В нем могут спасть 3-4 человека. Мы живем вдвоем. В этом году не хочется много тратить, но к морю тянет. В этом домике, как в палатке, только лучше - есть кровати и надежная крыша на случай дождя", – сказала Алина, заметив, что ей удается и обед на общей кухне приготовить.

Правда, утверждать, что Швянтои инфляция вообще обошла стороной, было бы неправильным. Ирена сказала, что рост цен чувствуется в кафе: "Например, сегодня я обедала в украинском ресторане, я хожу туда каждый год. В прошлом году борщ стоил 4,50 евро, а сейчас 5,50 евро. Гуляш, кажется стоил 7, а сейчас 9 евро. И вообще хороший суп в Швянтои без 5 евро не купишь. Сегодня за обед я одна заплатила 17,50 евро – борщ, гуляш, квас".

Что касается развлечений, час катания на водном велосипеде обойдется в 15 евро, за электросамокат придется заплатить 8 евро в час, а электрический велосипед - 15 евро в час. Тир - неотъемлемое развлечение этого курорта. Цены в этом году - 10 выстрелов за 3 евро, если вы не претендуете на приз или 5 евро и 15 выстрелов, если хотите получить приз.

Новинка сезона в Швянтои - моторикша (тук-тук). Пока их всего два на весь курорт. Пока еще анализируют, будет ли спрос на такую технику. Плата за поездку на нем - 3 евро.

А какой же отдых на курорте без копченой рыбы? Килограмм леща стоит 6–8 евро, окуня – 9–10 евро, скумбрии 10 евро, а кальмары - 26-28 евро за кг.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На литовском взморье такого не было давно: отдыхающие заполонили курорты

"Со дня Ивана Купалы начинается настоящее литовское...

Синоптик: в ближайшие выходные ожидается жара

Во вторник дожди шли почти на всей территории Литвы ....

TOP новостей

Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...

В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку

Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...

В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы

В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...

В Кярнаве возвращаются дни живой археологии

В Кярнаве возвращаются "Дни живой археологии". Это...

Погода: жара уйдет, но по-прежнему будет тепло

В воскресенье в Литве будет немного прохладнее....