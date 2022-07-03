Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Несмотря на то, что в первые выходные июля стало прохладнее, отдыхающих на взморье предостаточно.

Есть туристы и в Паланге, и в Швянтои. Как Швянтои встретила этот год, год рекордной инфляции?

"Мы с женой приехали только на выходные. За ночь в домике для двоих платим 70 евро. Здесь есть и мини-кухня, и туалет, и душ, и терраса. Мне кажется, все нормально. Я так понял, что если бы мы заказали заранее, было бы еще дешевле", – рассказал Саулюс из Шяуляя.

В Швянтои двухместные домики сдают по 60–100 евро, четырехместные или часть большого дома можно арендовать за 70–110 евро в сутки. Цены зависят от дней недели и от погоды.

Однако это не самое дешевое жилье на курорте. Встреченные молодые люди рассказали, что арендовали домик по 10 евро с человека за ночь, плюс по 1 евро за постельное белье.

"Мы заранее не искали, приехали и арендовали. Есть одно удобство - холодильник, мы в нем пиво охлаждаем, – сказал один из молодых людей.

Он показал на общие души и биотуалеты для жильцов таких домиков. Кроме того, к их услугам и общая кухня.

Такой отдых без кухни и удобств в номере/домике, скорее всего, не всем придется по душе, однако самое удивительное, что домики стоят у самых дюн, ты спишь практически на пляже под звуки морских волн.

"Некоторые говорят, что Швянтои воняет советским временем. Не знаю, кто, что ищет, тем ему и воняет. Мы приезжаем часто, живешь практически в дюнах. Можно около дома биотуалет поставить, если в общий не хочешь ходить, и специальную емкость с краном и водой - они есть в продаже. И живи, день и ночь слушай море", – рассказала Ирена, которая из года в год каждое лето проводит в Швянтои.

Она не скрывает, что едет сюда, а не в Палангу, поскольку ей хочется покоя. Кроме того, здесь, по словам Ирены, все намного дешевле. Женщина сказала, что всегда находит место, где платит за ночлег не больше 20 евро.

С ней согласна и Алина с мужем, которая приехала из Паневежиса. Семья арендовала домик с общими удобствами, платит за него 25 евро в день.

"25 евро за весь домик. В нем могут спасть 3-4 человека. Мы живем вдвоем. В этом году не хочется много тратить, но к морю тянет. В этом домике, как в палатке, только лучше - есть кровати и надежная крыша на случай дождя", – сказала Алина, заметив, что ей удается и обед на общей кухне приготовить.

Правда, утверждать, что Швянтои инфляция вообще обошла стороной, было бы неправильным. Ирена сказала, что рост цен чувствуется в кафе: "Например, сегодня я обедала в украинском ресторане, я хожу туда каждый год. В прошлом году борщ стоил 4,50 евро, а сейчас 5,50 евро. Гуляш, кажется стоил 7, а сейчас 9 евро. И вообще хороший суп в Швянтои без 5 евро не купишь. Сегодня за обед я одна заплатила 17,50 евро – борщ, гуляш, квас".

Что касается развлечений, час катания на водном велосипеде обойдется в 15 евро, за электросамокат придется заплатить 8 евро в час, а электрический велосипед - 15 евро в час. Тир - неотъемлемое развлечение этого курорта. Цены в этом году - 10 выстрелов за 3 евро, если вы не претендуете на приз или 5 евро и 15 выстрелов, если хотите получить приз.

Новинка сезона в Швянтои - моторикша (тук-тук). Пока их всего два на весь курорт. Пока еще анализируют, будет ли спрос на такую технику. Плата за поездку на нем - 3 евро.

А какой же отдых на курорте без копченой рыбы? Килограмм леща стоит 6–8 евро, окуня – 9–10 евро, скумбрии 10 евро, а кальмары - 26-28 евро за кг.