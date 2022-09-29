В соответствии с подписанным в июне меморандумом между Швейцарией и ЕС в связи со вторым финансовым взносом Швейцарии для Литвы, планируется выделить около 48 млн. евро, которые должны использовать до декабря 2029 года.

"Мы продолжаем многолетний опыт сотрудничества и с помощью инвестиций будем поощрять перемены в сфере здравоохранения. Дополнительная значительная часть инвестиций будет направлена на профессиональное обучение и сферу гражданской активности", – сказала представитель Минфина Котрина Тамошявичене.

Планы использования этих средств на этой неделе обсуждали с прибывшими в Литву делегатами из Швейцарии. Швейцария в 2007-2012 гг. выделила Литве 66 млн. евро.

Эти средства были использованы для инфраструктуры больниц, охраны окружающей среды, присмотра за здоровьем беременных, рожениц и новорожденных, для инициатив неправительственных организаций, общин, научных исследований.