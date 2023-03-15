Напомним, что 14 марта Шураев побывал в парламенте, когда министр экономики Аушрине Армонайте отвечала на вопросы депутатов об удалении с экспозиции на Книжной ярмарке рекламной инсталляции книги, критикующей управление пандемией Института по праву в сфере здравоохранения. Эту инсталляцию убрали после того, как руководству выставочного центра Litexpo, где проходила ярмарка, обратился Шураев.

После встречи депутатов с Армонайте Шураев в парламенте снимал на видео и провоцировал депутатов.

В среду этот инцидент обсуждался на заседании правления парламента, поведение Шураева оценила комиссия, рассматривающая нарушение порядка в парламенте. Эта комиссия рекомендовала на неограниченное время запретить Шураеву появляться в здании парламента.

Пресс-секретарь парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi: "Комиссия предложила, канцлер на заседании сегодня сказала, что одобряет предложение комиссии запретить появление Шураева в парламенте на неограниченный срок".

Представитель Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс 15 марта утром сказал: "Вчерашнее выступление Олега Шураева в парламенте может нравиться, а может не нравиться – дело вкуса. Может, даже не вкуса, а этики и такта.

Но, когда депутаты реагировали фразами "слабоумный", "потому что ты сосешь", "с психбольными не общаюсь", становится ясно, что что-то не так. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

Консерватор Матас Малдейкис сказал, что феномен юмора "на грани" долгое время выполняет важную роль.

"Бенски шоу. Казлас. Радио шоу. Новости велосипеда. Сейчас Олег Шураев. На протяжении всего периода независимости в Литве были феномены такого юмора "на грани". Каждый раз этот юмор играл важную роль в деле лечения гнойников в обществе. Это толкает страну вперед. Этот феномен в нашей политике и общественной жизни должным образом не оценен", – считает Малдейкис.

Он называет Шураева, если не учитывать его общественную деятельность, лицом и духом молодого поколения.

Староста консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене в фейсбуке написала, что не одобряет самовыражение Шураева в парламенте.

"Но это его выбор. Удивляет реакция – будто это дно и насмешка над парламентом. А не насмешка, что депутат Бакас называл мою коллегу по фракции сукой, что Скардщюс с Ширинскене ржут с того, что на простреленной мишени написано "габриэлюс", что Скарджюс публично насмехается над моей коллегой из-за ее фигуры, что Гедвилас насмехается и унижает коллегу за семейное положение.

Что-то я не слышала, чтобы это вызвало озабоченность у коллег. Это в порядке - зенит высокой морали и культуры?" – вопрошала политик.