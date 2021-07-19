Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что в этих рекомендациях есть следующие важные пункты:

Важнейшее средство защиты от COVID-19 - вакцинация. Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призывают жителей привиться по полной схеме.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что в конце августа количество случаев заболевания штаммом "дельта" составит 90% от общего количества больных SARS-CoV-2 в ЕС.

Штамм "дельта" распространяется на 40-60% быстрее, чем штамм "альфа", он ведет к большей угрозе госпитализации.

Имеющиеся доказательства показывают, что двух доз Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria достаточно для получения защиты от штамма "дельта".

Страны могут принимать свои локальные стратегии в вопросе интервала между 1 и 2 дозами вакцины.

Пока Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний воздерживаются от рекомендаций по смешиванию вакцин разных производителей. Однако данные из Испании, Великобритании и Германии показывают, JKчто такое смешивание дает хороший результат и не несет никакой опасности.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что потребуется третья доза вакцины. Сейчас ждут решения ученых по этому вопросу.

Важно продолжать применение других мер - ношение масок и соблюдение дистанции, чтобы пресечь путь к распространению штамма "дельта", пока не привита критическая часть общества, чтобы избежать роста числа случаев и возможного роста числа больных в больницах.

Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний еще раз подчеркивают необходимость привить двумя дозами как можно больше людей.