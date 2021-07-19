aA
В конце августа штамм "дельта" составит 90% всех новых случаев SARS-CoV-2 в Евросоюзе. Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 14 июля 2021 г. сделали общее заявление, в котором перечислены важнейшие элементы обуздания пандемии COVID-19.
Palanga, poilsiautojai
Palanga, poilsiautojai
© Mindaugas Milinis

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что в этих рекомендациях есть следующие важные пункты:

Важнейшее средство защиты от COVID-19 - вакцинация. Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призывают жителей привиться по полной схеме.

Статьи по теме:
Вице-министр: основная идея нового карантина – люди с "паспортом возможностей" дольше будут получать все услуги  (105)
Вводится обязательное тестирование для перевозчиков, работников сфер досуга и общепита  (8)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний прогнозирует, что в конце августа количество случаев заболевания штаммом "дельта" составит 90% от общего количества больных SARS-CoV-2 в ЕС.

Штамм "дельта" распространяется на 40-60% быстрее, чем штамм "альфа", он ведет к большей угрозе госпитализации.

Имеющиеся доказательства показывают, что двух доз Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria достаточно для получения защиты от штамма "дельта".

Страны могут принимать свои локальные стратегии в вопросе интервала между 1 и 2 дозами вакцины.

Пока Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний воздерживаются от рекомендаций по смешиванию вакцин разных производителей. Однако данные из Испании, Великобритании и Германии показывают, JKчто такое смешивание дает хороший результат и не несет никакой опасности.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что потребуется третья доза вакцины. Сейчас ждут решения ученых по этому вопросу.

Важно продолжать применение других мер - ношение масок и соблюдение дистанции, чтобы пресечь путь к распространению штамма "дельта", пока не привита критическая часть общества, чтобы избежать роста числа случаев и возможного роста числа больных в больницах.

Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний еще раз подчеркивают необходимость привить двумя дозами как можно больше людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ученый прогнозирует новый карантин в Литве осенью (34)

После некоторого перерыва недельный прирост новых...

Профессор: о всеобщем карантине в следующем сезоне не должно быть и речи (20)

В Литве с 1 июля завершился карантин, который длился...

С 1 сентября дети в Литве вернутся в школы, ждут новые правила (8)

Министр науки, образования и спорта Литвы сообщает,...

Из-за штамма "дельта" снова началась гонка с вирусом: ученые рекомендуют готовиться к новому обострению (44)

В Европе лето в самом разгаре, но надежды на то, что...

TOP новостей

Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты (55)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на...

Представители столовой, в которой кормят мигрантов: их поведение сильно отличается от привычного (66)

Повар сельской столовой, которая организует питание...

Новейшие рейтинги дают надежду правящим консерваторам (29)

В рейтинге политических партий Литвы снова сменился...

У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  призывает не оплачивать тесты непривитым (39)

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в...

Штамм "дельта" вскоре станет доминирующим, специалисты делятся рекомендациями (6)

В конце августа штамм "дельта" составит 90% всех новых...