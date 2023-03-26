Шоу пьяных в Вильнюсе: попались 16 нетрезвых водителей

В субботу рано утром, в 8 ч., полиция стояла на ул. Т.Нарбуто. За 1,5 часа здесь остановили 9 нетрезвых водителей.
По данным полиции, рекордсменом был водитель Opel - 1,88 промилле.
Других нарушителей ждет не уголовная, а административная ответственность.
Среди нарушителей был водитель Mercedes Benz (0,53 промилле), который ехал с любовницей, поэтому пытался избежать внимания журналистов, сказал, что и его жена, и муж любовницы ничего не знают о неверности.
Другой нетрезвый водитель сказал, что выпил, потому что поругался с возлюбленной. На ул. T.Нарбуто полиция наказала двоих водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а также 3 без водительского удостоверения.
После обеда полиция стояла сразу в нескольких местах, но больше всего "работы" их ждало на ул. Юстинишкю. В 14.30 ч. полиция и сотрудники СОБ выявили и наказали 3 нетрезвых водителей.
За рулем BMW ехал нетрезвый (0,52 промилле) водитель, который рассказал, что пил вчера.
Затем остановили Volvo. Его водитель - женщина - сказала, что с утра пила шампанское, но все равно решила сесть за руль (первый раз она "надула" 0,93, во второй – 0,75 промилле).
Попался и мужчина, который дегустировал алкоголь с коллегой, а потом решил сесть за руль. В первый раз алкотестер показал 0,66 промилле, а во второй - 0,73. Водитель сильно огорчился, поняв, что его лишат прав, сказал, что он работает водителем бетономешалки.
В руки полицейских попался и 19-летний водитель Audi, он управлял автомобилем без прав и получил штраф.
В конце рейда попались еще 3 пьяных водителя, двоих из них ждет уголовная ответственность.
Около 17 ч. на ул. Талино попались два пьяных водителя: в организме одного было 1,53, а другого – 1,28 промилле.
В микрорайоне Григишкес был задержан рекордсмен этого рейда. Мужчина ехал домой из гаража. Он сказал, что пил водку, а дом находится рядом, поэтому он и сел за руль. Сначала водитель Audi "надул" 2,50 промилле, потом - 2,2 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.
Во время второй половины рейда остановили еще трех водителей, у которых не было прав.
Полиция наказала и двоих водителей с тонированными стеклами.
Наказанные пьяные водители сожалели лишь об одном - что не проверили, где стоит полиция.
Вильнюсская полиция информирует, что такие рейды будут проводить часто и призывает водителей соблюдать ПДД.
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