Шоу пьяных в Вильнюсе: попались 16 нетрезвых водителей

В субботу рано утром, в 8 ч., полиция стояла на ул. Т.Нарбуто. За 1,5 часа здесь остановили 9 нетрезвых водителей.

По данным полиции, рекордсменом был водитель Opel - 1,88 промилле.

Других нарушителей ждет не уголовная, а административная ответственность.

Среди нарушителей был водитель Mercedes Benz (0,53 промилле), который ехал с любовницей, поэтому пытался избежать внимания журналистов, сказал, что и его жена, и муж любовницы ничего не знают о неверности.

Другой нетрезвый водитель сказал, что выпил, потому что поругался с возлюбленной. На ул. T.Нарбуто полиция наказала двоих водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а также 3 без водительского удостоверения.

После обеда полиция стояла сразу в нескольких местах, но больше всего "работы" их ждало на ул. Юстинишкю. В 14.30 ч. полиция и сотрудники СОБ выявили и наказали 3 нетрезвых водителей.

За рулем BMW ехал нетрезвый (0,52 промилле) водитель, который рассказал, что пил вчера.

Затем остановили Volvo. Его водитель - женщина - сказала, что с утра пила шампанское, но все равно решила сесть за руль (первый раз она "надула" 0,93, во второй – 0,75 промилле).

Попался и мужчина, который дегустировал алкоголь с коллегой, а потом решил сесть за руль. В первый раз алкотестер показал 0,66 промилле, а во второй - 0,73. Водитель сильно огорчился, поняв, что его лишат прав, сказал, что он работает водителем бетономешалки.

В руки полицейских попался и 19-летний водитель Audi, он управлял автомобилем без прав и получил штраф.

В конце рейда попались еще 3 пьяных водителя, двоих из них ждет уголовная ответственность.

Около 17 ч. на ул. Талино попались два пьяных водителя: в организме одного было 1,53, а другого – 1,28 промилле.

В микрорайоне Григишкес был задержан рекордсмен этого рейда. Мужчина ехал домой из гаража. Он сказал, что пил водку, а дом находится рядом, поэтому он и сел за руль. Сначала водитель Audi "надул" 2,50 промилле, потом - 2,2 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.

Во время второй половины рейда остановили еще трех водителей, у которых не было прав.

Полиция наказала и двоих водителей с тонированными стеклами.

Наказанные пьяные водители сожалели лишь об одном - что не проверили, где стоит полиция.

Вильнюсская полиция информирует, что такие рейды будут проводить часто и призывает водителей соблюдать ПДД.