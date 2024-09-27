Шокирующие результаты опроса школьников Литвы: психоактивные вещества употребляют даже пятиклассники

Таковы результаты опроса школьников, проведенные по заказу Паневежского бюро общественного здоровья.
Социальный педагог одной паневежской гимназии сказала, что традиционные превентивные меры по борьбе с курением уже давно не работают.
„Наверное не было ни одного поколения, в котором не было людей, которые прятались за углом, чтобы выкурить предложенную старшим другом сигарету. Подростковый возраст - то время, когда важно стать своим в компании и вместе искать себя. Самое ужасное, что на смену традиционным сигаретам сейчас приходят вейпы с ароматом конфет или фруктов, они убивают наших детей“, – сказала социальный педагог.
По ее словам, в администрацию школы звонят жители соседних домов, которые жалуются, что дети курят у них под окнами.
Школьники не курят около школы, чтобы у них не отобрали вейпы.
Социальный педагог сказала, что бывают и такие случаи, когда дети курили в школьных туалетах. Это единственное место в школе, где нет видеокамер.
„В прошлом году пришлось даже скорую вызывать, один школьник после курения потерял сознание“, – сказала педагог.
Самое страшное, по ее словам, что в большинстве случаев родители не только знают об увлечениях детей, но и покупают им вейпы и жидкость для их пополнения, чтобы знать, что дети курят.
„Если родители сами поддерживают такую зависимость, что может сделать педагог? Когда у ребенка забираешь вейп, он еще и угрожает жалобами, якобы учитель забрал у него личную вещь. Мы говорим, проводим превентивные акции, но что в этом толку, борьба с ветряными мельницами“, – сказала соцпедагог.
В прошлом году был проведен опрос школьников. Анкеты разослали 1030 ученикам 5, 7, 9 и 11 классов паневежских школ.
По словам специалиста муниципалитета Индре Чайкинене, это было первое такое исчерпывающее исследование в Паневежисе за много лет.
„Трудно сказать, искренне ли ученики отвечали на опросы, но общая картина видна“, – сказала специалист.
Опрос показал, что даже 5-классникам знакомы психоактивные вещества: сигареты, наркотики, алкоголь. Больше половины школьников – 55,5% – сказали, что знают случаи, когда наркотики употребляют и вейпы курят дети, посещающие школу. Из них 36,4% видят своих сверстников, которые это делают около школы. 42% участников опроса сказали, что им предлагали психоактивные вещества – сигареты, алкоголь, наркотики – на улице (18,1%), на вечеринке у друзей (17,6%), около школы (16,9%), в школе (16,7%), во время публичного мероприятия (10,4%).
Согласно результатам опроса, среди школьников особенно популярны слабые алкогольные напитки (больше 40%), электронные сигареты (32%), крепкие алкогольные напитки (23%), сигареты (табак) (20%). Далее идут электронные устройства для бездымных табачных изделий (13%) и электронные устройства с жидкими продуктами с коноплей (10%).
Есть дети, которые уже пробовали и наркотики.
По словам Чайкинене, среди школьников больше всего распространены каннабиноиды: гашиш, марихуана (8,5 %).
В числе участников опроса были также (по 2,3–2,5%) респонденты, которые употребляли галлюциногенные наркотики, стимуляторы, кокаин и опиаты.
„Возраст участников опроса, испробовавших психоактивные вещества - 9-18 лет. В среднем дети в первый раз пробуют курить в 13 лет, пробуют алкоголь – 13,7 лет, наркотики – 15,3 лет, а психотропные вещества – в 16,5 лет“, – сказала Чайкинене.
По данным опроса, некоторые школьники в Паневежисе не только пробовали разные психотропные вещества, но и употребляют их каждый день. В последние 30 дней 20,9% школьников курили электронные сигареты или вейпы, 16,7% употребляли слабые алкогольные напитки, 15% курили сигареты (табак), 9,8% пили крепкие алкогольные напитки, 3,4% употребляли успокоительные таблетки без назначения врача, 3,2% употребляли наркотики, 2,5% – использовали ингалянты, а 2,1% – соединения нескольких психотропных веществ.
„11% указали, что курят или используют одурманивающие вещества каждый день или несколько раз в день. В числе участников опроса были и школьники (1,9%), которые интенсивно употребляют наркотики, возможно у них уже развилась зависимость“, – заметила Чайкинене.
„Немалая часть школьников с удовольствием выбирает досуг в компании друзей, которые употребляют психоактивные вещества: треть участников опроса указали, что у них есть несколько таких друзей, а у каждого 10 есть хотя бы один такой друг. К сожалению, родители детей знакомы не со всеми друзьями своих детей“, – сказала специалист.