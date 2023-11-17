Шокирующее количество погибших строителей

Из 16 несчастных случаев, зарегистрированных в этом году в строительном секторе, половина — 8 — произошла из-за падения работников с высоты. При этом 6 случаев были со смертельным исходом. Что это означает? Причина тому — неосторожность на рабочем месте, об этом сообщает Государственная инспекция по труду.

Главный государственный инспектор по труду Литовской Республики Йонас Грициус отмечает, что несчастный случай, произошедший всего неделю назад, 9 ноября, вновь привлек внимание к столь болезненной проблеме как, несоблюдению требований безопасности на строительных площадках. На этот раз смертельный несчастный случай на производстве произошел в Плунге, где мужчина упал с высоты около 4 метров и погиб на месте. Как это ни прискорбно, но за беспечность и халатность рабочих зачастую приходится расплачиваться жизнью.