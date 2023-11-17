Шокирующее количество погибших строителей

Из 16 несчастных случаев, зарегистрированных в этом году в строительном секторе, половина — 8 — произошла из-за падения работников с высоты. При этом 6 случаев были со смертельным исходом. Что это означает? Причина тому — неосторожность на рабочем месте, об этом сообщает Государственная инспекция по труду.
Главный государственный инспектор по труду Литовской Республики Йонас Грициус отмечает, что несчастный случай, произошедший всего неделю назад, 9 ноября, вновь привлек внимание к столь болезненной проблеме как, несоблюдению требований безопасности на строительных площадках. На этот раз смертельный несчастный случай на производстве произошел в Плунге, где мужчина упал с высоты около 4 метров и погиб на месте. Как это ни прискорбно, но за беспечность и халатность рабочих зачастую приходится расплачиваться жизнью.
"Подобные инциденты, к сожалению неизбежны и повторяются, несмотря на предупреждения, рекомендации по технике безопасности и регулярно публикуемую статистику, — говорит Йонас Грициус. — И в зоне риска находятся как работники, теряющие здоровье или даже жизнь, так и работодатели, не соблюдающие элементарные инструкции по технике безопасности. Иногда выясняется, что, стремясь быстрее закончить работу, полностью игнорируются страховочные ремни и прочие средства безопасности". По мнению главного инспектора, риски в строительном секторе повсеместно и требования охраны труда здесь должны соблюдаться особенно строго.
Существуют простые шаги, включающие оценку сложности работ, выявление опасностей и потенциальных рисков. Однако в таких случаях наиболее важным фактором является сознательность: для предотвращения подобных ситуаций необходимо использовать ответственных специалистов, а не привлекать стороннюю помощь, которая не всегда знакома со спецификой выполняемых работ. Необходимо также помнить и о человечности, а не только о графике работ, ведь сэкономленная минута — это зачастую потерянная жизнь.
"В противном случае эта печальная статистика будет ежегодно удручать, и мы будем продолжать подсчитывать количество погибших людей", — говорит Грициус.
Глава Инспекции по труду также обращает внимание на безответственность самих работников — зачастую халатные действия самих строителей приводят к серьезным несчастным случаям, причем более трети всех несчастных случаев происходят по неосторожности. Как уже отмечалось, строительный сектор является особенно рискованным видом экономической деятельности, и количество смертельных случаев в этом секторе остается стабильно высоким уже несколько лет подряд.
Например, в 2020 году зафиксировано 19 тяжелых и 4 смертельных случая, в 2021 году — 23 тяжелых и 8 смертельных случаев, в 2022 году — 21 тяжелый и 4 смертельных случая, в 2023 году — 16 тяжелых и 6 смертельных случаев, а ведь год еще не закончился.
Глава Инспекции по труду хотел бы обратить внимание работодателей, особенно работающих в строительном секторе, а также строителей/подрядчиков на обязанность обеспечить назначение координатора по охране труда на строительной площадке.
С другой стороны, согласно закону, сам работник имеет абсолютное право отказаться от опасной работы и обратиться за помощью в службу охраны труда, если работодатель не реагирует на его просьбы.
В целях улучшения ситуации с охраной труда в стране Инспекция разработала методические рекомендации по работе в различных отраслях. Эти рекомендации опубликованы на сайте Инспекции по труду www.vdi.lt.
Следует также еще раз отметить, что Инспекция регулярно консультирует работодателей и работников по вопросам охраны труда, используя указанные ниже контакты.