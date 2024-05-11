Шок в Мальмё: представителя Нидерландов отстранили от участия в финале "Евровидения"

Причиной дисквалификации стала жалоба, поданная на него в местную полицию сотрудницей съемочной группы конкурса.
"Голландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале "Евровидения" в этом году.
Шведская полиция расследовала жалобу члена одной из команд продюсеров в связи с инцидентом после второго полуфинала в четверг. Пока проходит юридический процесс, исполнитель не может участвовать в конкурсе. Мы хотим уточнить, что в отличие от того, что пишут некоторые СМИ и о чем гадают в социальных сетях, этот инцидент не был связан с другими исполнителями или членами делегаций. Мы соблюдаем политику, не допускающую недолжного поведения на нашем мероприятии и обязались обеспечить безопасное рабочее окружение для всех работников конкурса. С учетом этого, поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса.
В большом финале 68-го конкурса "Евровидение" выступят 25 исполнителей", – сказано в пресс-релизе. Подробности инцидента не сообщаются.
Ранее BBC сообщало, что нидерландский участник Евровидения не выступил на генеральной репетиции в пятницу вечером по неясным причинам. Известно лишь, что организаторы расследуют произошедший за кулисами инцидент.
Европейский вещательный союз (EBU), который организует мероприятие, не уточнил, что это был за "инцидент", но известно что Йост Кляйн причастен к нему.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кляйн выступал в Санкт-Петербурге и сотрудничал с российскими артистами. В марте 2022 года представил трек, в котором выражал любовь к РФ.