Шок в Лаздияй: у переболевших и привитых врачей - положительные тесты на коронавирус

Оба медика уже привиты двумя дозами вакцины в январе, в декабре прошлого года они переболели вирусом. Кроме того, у них в крови есть достаточно антител.

Факт заболевания выявлен во время профилактического тестирования. Правда, по недавно принятому распоряжению министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, таких людей даже не должны тестировать.

"Тестировали весь коллектив, поскольку ситуация в районе ухудшается. По нынешним законам, переболевших или привитых двумя дозами людей, в течение 180 тестировать необязательно. Раньше срок составлял 90 дней", – сказала ВРИО главы Лаздийской больницы Алдона Таландзявичене.

У обоих врачей нет никаких симптомов, эти люди изолированы. Однако члены их семей не изолированы.

"Их не изолировали, поскольку они привиты и переболели", – сказала представитель Алитусского отделения Национального центра общественного здравоохранения Далите Некрашявичене. По ее словам, порядок изоляции изменен недавно.

"Заболевшие привитые врачи - это пример коварства этого заболевания, нельзя забывать о средствах защиты – социальной дистанции, отказа от собраний, дезинфекции рук, поверхностей. Важно тестироваться, а главный фактор, который снижает риск – вакцинация, поэтому призываю прививаться", – сказала Некрашявичене.