Шницель в Шилуте стоит меньше 3 евро, в день жарят по 500 штук

Толейките рассказал, что почти вся жизнь Шилуте проходит рядом с водоемами – недалеко находится Русне, течет река Шиша.

В городе немало магазинов, парикмахерских, кафе.

Каролина с Ориюсом выбрали для посещения столовую "Шиша". В ней можно поесть дешево, а главное - вкусно.

"Сюда приходит вся элита Шилуте – приходят и рабочие, и политики, и журналисты, и продавцы", – заметила Толейките.

Столовую открыли Рима и Модестас. Они уверяют, что сама столовая работает уже 75 лет.

"Мы сохраняем прежний интерьер, люди просят ничего не менять – они хотят показать его детям, – заметил Модестас. – сюда приходят и приезжающие в город депутаты, была и покойная Агне Ягелавичюте".

По словам Римы и Модестаса, основное блюдо – шницель, ежедневно готовят 500 штук.

"Украинский борщ или гороховый суп стоит 80 центов, холодный борщ – почти 1.60 евро, шницель – 2.99 евро. Его люди обычно заказывают с картофельным пюре, но можно взять и рис", – сказала Каролина.

Каролина заметила, что шницель возвращает ее в детство. Она оценила блюдо в 10 баллов из 10.

"Люди не обманули, говоря, что здесь будет хорошо", – порадовалась она.

"В Шилуте стоит заехать ради этой столовой. Поел и едешь дальше", – прибавил Ориюс.