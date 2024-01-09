Школы приглашаются организовывать пробный экзамен по математике

В прошлом году экзамен сдавали все 50 школ Вильнюса и 128 школ других городов. Уже в середине декабря в Edu Vilnius обратились представители школ с вопросом, будет ли в этом году снова проводиться пробный экзамен по математике. Это, наверное, неудивительно, ведь отзывы школ о прошлогоднем экзамене говорят сами за себя:
"Хорошо организованный пробный экзамен. Спасибо, что позволили всем школам Литвы принять в нем участие. Адекватные задания и четкие инструкции по оцениванию. Хорошо продуманная форма для обобщения результатов и отличные сводки результатов. Спасибо команде Edu Vilnius".
"Экзамен был проведен с пользой и удовольствием, как для меня как учителя, так и для учеников. Ваши отчеты также были превосходны и очень подробны. Мы с нетерпением ждем следующего года".
Edu Vilnius получил множество подобных отзывов и запросов, и решение о повторении инициативы в этом году не заставило себя ждать. Пилотный экзамен по математике VBE2024 состоится 1 марта 2024 года.
Для школ города Вильнюса будут напечатаны пробные задания по математике VBE2024, листы с ответами и формулы для каждой школы. Для школьников города Вильнюса также будут организованы тренировочные занятия до и после экзамена по математике.
Чтобы организовать пробный экзамен по математике и получить всю остальную информацию о подготовке учеников и презентациях для учителей, школы должны зарегистрироваться с помощью этой формы.
Школам других городов Литвы также предлагается зарегистрироваться и получить все материалы, связанные с пробным экзаменом, но каждая школа должна распечатать их самостоятельно. Школы за пределами города Вильнюса могут зарегистрироваться, заполнив эту форму.
Регистрация на пробный экзамен по математике VBE2024 открыта до 22 января.
Напоминаем, что абитуриенты, претендующие на места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, должны будут сдать 3 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике (не касается абитуриентов-художников), а также — экзамену по выбору. Если же выпускник хочет только получить аттестат зрелости, но не собирается поступать в высшее учебное заведение, то ему надо будет сдать 2 (школьных) экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще один предметный экзамен либо подготовить выпускную письменную работу.
У выпускников этого года еще есть время до 15 января, чтобы выбрать, какие именно экзамены на аттестат зрелости они будут сдавать.