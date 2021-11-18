"Цены на электричество и газ выросли в несколько раз, поэтому напоминаем, что организации перед заполнением заказов в каталоге CPO LT должны обратить внимание на выделенные на закупки средства, если возможно, увеличить бюджет, чтобы их хватило на покупку.

В противном случае можно столкнуться с распространенной сейчас ситуацией, когда цены выше выделенных средств, в результате приходится отклонять предложения и объявлять новые конкурсы", – сообщает CPO LT.

По данным Mercell, в Литве 2110 закупающих энергетические ресурсы организаций. Это музеи, школы, детские сады, поликлиники, муниципальные компании, дома культуры, дома соцопеки, колонии и т.д.

Бивейнене сказала Delfi, что с сентября по 15 ноября 2021 года не состоялась 701 закупка электроэнергии, состоялись 267.

Представитель Jonavos vandenys Росита Вайкшнорене сказала, что при закупке через CPO, на из сайте выбирают конкретный товар - электроэнергию, заполняют заявку, если закупка удачная, подписывают договор, если нет - объявляют новую закупку.

Критерий отбора поставщика - самая низкая цена на электроэнергию. CPO LT сообщает, что закупки газа пока проходят без особых проблем.

Бивейнене пояснила, что в случае закупки электричества, если истек срок договора с прежним поставщиком, приходится пользоваться услугами гарантийного поставщика - ESO (не дольше 6 месяцев), в таком случае цена на электроэнергию будет выше.

"CPO LT в нынешних условиях не рекомендует выбирать фиксированную цену, по крайней мере на долгое время, чтобы рациональнее использовать бюджетные средства. Рекомендуем в каталоге CPO LT выбирать переменную цену не дольше чем на 6 месяцев до нормализации ситуации в секторе", – сказала Бивейнене.

Представитель независимой компании Еlektrum Lietuva“ Артурас Затулинас сказал, что этой зимой может наблюдаться массовая миграция госучреждений в сферу деятельности гарантийного поставщика.

"Ситуация беспрецедентная и она вызывает беспокойство. Сейчас практически все договоры не заключают, поскольку госучреждения, опираются на старые данные о ценах и указывают слишком маленький , никто по такой цене электричество поставлять не хочет, договор не заключают. Они без электричества, конечно, не останутся, но за услугу будут платить дороже гарантийному поставщику", – объяснил он.

Он напомнил, что госсектор - этот тот же бытовой потребитель, поэтому и рыночный порядок тот же.

По данным NordPool, в июне-сентябре цена на электричество была на 213,82% выше, чем в прошлом году в то же время и на 154,07% dвыше, чем два года назад.