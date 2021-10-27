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Как и сообщалось, на каникулах внешкольные занятия могут проходить только удаленно, в тех случаях, когда это невозможно, с 3-9 ноября этих видов деятельности просто не будет. Не будут работтаь и осенние детские лагеря.
Школьные каникулы: тестирующимся раздадут тесты, не будет детских лагерей
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В среду правительство Литвы уточнит положение о внеклассных занятиях для детей. С 3 по 9 ноября занятия будут удаленные или вообще не будут проходить.

В это время не будет и детских лагерей.

Как уже сообщалось, каникулы начнутся с 3 ноября. Дети вернутся в школы 10 ноября.

Каникулы продлили на два дня, чтобы дети вернулись в школы по прошествии инкубационного периода Covid-19 (если считать от Дня всех святых).

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Эти решения были приняты как реакция на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. На праздники люди ездят к родственникам, больше общаются.

Министерство просит родителей проявить сознательность и позаботиться о том, чтобы дети избегали ненужных встреч.

Муниципалитеты и школы позаботятся о том, чтобы все сдающие тесты дети получили по два быстрых теста на антигены, чтобы выполнить их дома в соответствии с графиком тестирования под присмотром родителей.

Вернувшись в школы, дети снова сдадут тесты.

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