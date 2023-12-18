Школьная посещаемость повышается третий месяц подряд

"Ужесточение порядка определенно принесло свои плоды. Уже данные за первые три месяца этого учебного года показали, что посещаемость учеников улучшается", — говорится в комментарии Министерства образования.
"В ноябре, по предварительным данным, количество инфекционных заболеваний увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но посещаемость все равно улучшилась на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — отметили в министерстве.
Министерство отмечает, что ноябрь - это третий месяц улучшения показателей посещаемости. Оно отмечает, что в сентябре, сразу после вступления в силу новых правил, посещаемость повысилась более чем на пятую часть - 23 %, а в октябре - на 14 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.
К следующему учебному году система e. sveikata будет связана с электронными дневниками
В следующем учебном году также должна быть завершена работа по увязке e. sveikata и электронных дневников, что позволит снизить нагрузку на родителей и школы по обоснованию пропусков по болезни.
Согласно действующей процедуре, если ученик пропускает занятия по болезни (более 5 дней), необходимо уведомить школу о факте посещения медицинского учреждения.
Пропущенные уроки могут быть оправданы руководителем школы, если ученик участвует в спортивных соревнованиях, олимпиадах или других мероприятиях, если ученик получил приглашение посетить государственное или муниципальное учреждение.
Правила посещаемости также предусматривают три этапа действий в случае, если ученик систематически пропускает занятия без уважительной причины. Если ученик не может предоставить информацию о причинах отсутствия, ответственные сотрудники школы связываются с родителями и интересуются причинами отсутствия. Если прогулы повторяются без уважительной причины, к делу подключается школьный комитет по защите детей, и вместе они ищут решение проблемы прогулов.
Если ситуация не улучшается после помощи школы, она может обратиться к муниципальному межведомственному координатору для оказания скоординированной помощи семье.