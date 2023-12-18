Школьная посещаемость повышается третий месяц подряд

"Ужесточение порядка определенно принесло свои плоды. Уже данные за первые три месяца этого учебного года показали, что посещаемость учеников улучшается", — говорится в комментарии Министерства образования.

"В ноябре, по предварительным данным, количество инфекционных заболеваний увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но посещаемость все равно улучшилась на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — отметили в министерстве.

Министерство отмечает, что ноябрь - это третий месяц улучшения показателей посещаемости. Оно отмечает, что в сентябре, сразу после вступления в силу новых правил, посещаемость повысилась более чем на пятую часть - 23 %, а в октябре - на 14 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

К следующему учебному году система e. sveikata будет связана с электронными дневниками