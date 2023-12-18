Школьная посещаемость повышается третий месяц подряд

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
После введения новой системы оправдания пропусков Министерство образования, науки и спорта третий месяц подряд отмечает улучшение показателей посещаемости. По данным министерства, значительно снизилось число уроков, которые родители оправдывают по болезни.

"Ужесточение порядка определенно принесло свои плоды. Уже данные за первые три месяца этого учебного года показали, что посещаемость учеников улучшается", — говорится в комментарии Министерства образования.

"В ноябре, по предварительным данным, количество инфекционных заболеваний увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но посещаемость все равно улучшилась на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — отметили в министерстве.

Министерство отмечает, что ноябрь - это третий месяц улучшения показателей посещаемости. Оно отмечает, что в сентябре, сразу после вступления в силу новых правил, посещаемость повысилась более чем на пятую часть - 23 %, а в октябре - на 14 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

К следующему учебному году система e. sveikata будет связана с электронными дневниками

В следующем учебном году также должна быть завершена работа по увязке e. sveikata и электронных дневников, что позволит снизить нагрузку на родителей и школы по обоснованию пропусков по болезни.

Согласно действующей процедуре, если ученик пропускает занятия по болезни (более 5 дней), необходимо уведомить школу о факте посещения медицинского учреждения.

Пропущенные уроки могут быть оправданы руководителем школы, если ученик участвует в спортивных соревнованиях, олимпиадах или других мероприятиях, если ученик получил приглашение посетить государственное или муниципальное учреждение.

Правила посещаемости также предусматривают три этапа действий в случае, если ученик систематически пропускает занятия без уважительной причины. Если ученик не может предоставить информацию о причинах отсутствия, ответственные сотрудники школы связываются с родителями и интересуются причинами отсутствия. Если прогулы повторяются без уважительной причины, к делу подключается школьный комитет по защите детей, и вместе они ищут решение проблемы прогулов.

Если ситуация не улучшается после помощи школы, она может обратиться к муниципальному межведомственному координатору для оказания скоординированной помощи семье.

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