Школа журналистики на Delfi: мы приглашаем всех, кому интересны медиа

Цель интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных жителей и профессиональных журналистов всех трёх стран Балтии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.
У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Что входит в программу?
Онлайн-обучение и экскурсия
Бесплатные онлайн-семинары 24-26 августа в Zoom. Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)
Поможем с публикацией
Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.
Гонорары и знакомства
Все опубликованные материалы будут оплачены. А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.
Какие качества приветствуются:
- Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
- Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
- Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.
Как принять участие?
Срок приема заявок – 15 августа 2023 года, 23:59.
Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями Delfi в Литве, Латвии и Эстонии, а также "Нарвской газетой" и "Чайкой".