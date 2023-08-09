09 августа 2023 г. 11:34

Школа журналистики на Delfi: мы приглашаем всех, кому интересны медиа

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
Порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии вместе с "Нарвской газетой" и изданием "Чайка" приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдёт в формате онлайн с 24 по 26 августа и заочно продлится до конца сентября 2023 года.

Цель интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных жителей и профессиональных журналистов всех трёх стран Балтии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Что входит в программу?


Онлайн-обучение и экскурсия

Бесплатные онлайн-семинары 24-26 августа в Zoom. Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)

Поможем с публикацией

Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.

Гонорары и знакомства

Все опубликованные материалы будут оплачены. А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.

Какие качества приветствуются:

  • Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
  • Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
  • Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Как принять участие?


Необходимо заполнить анкету.

Срок приема заявок – 15 августа 2023 года, 23:59.

Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями Delfi в Литве, Латвии и Эстонии, а также "Нарвской газетой" и "Чайкой".

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Источник
ru.DELFI.lt
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