Школа журналистики на Delfi: мы приглашаем всех, кому интересны медиа

Цель интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных жителей и профессиональных журналистов всех трёх стран Балтии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Что входит в программу?



Онлайн-обучение и экскурсия

Бесплатные онлайн-семинары 24-26 августа в Zoom. Экскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)

Поможем с публикацией

Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.

Гонорары и знакомства

Все опубликованные материалы будут оплачены. А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.

Какие качества приветствуются: