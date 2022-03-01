"Типичный вопрос, который задают люди, по вашему мнению, он в своем уме? Ну, я всего лишь экономист, знаете ли. Я не психиатр. У меня нет компетентности в доказательстве психических расстройств, но, я думаю, у него было очень мало информации о том, что сейчас вообще происходит на Земле, в этой операции он допустил очень много просчетов", – сказала в интервью Washington Post Live Шимоните.

"Он точно считал и был готов поспорить, что, если и будет единство на Западе, то в молитвах и на словах, а не в делах, и он просчитался. Я также уверена, что кто-то ввел его в заблуждение, сказав, что на железнодорожных вокзалах вы будете видеть толпы людей с цветами, а этого нет. Люди Украины адски сражаются, и будут продолжать борьбу", – прибавила политик.

По мнению премьера, президент России живет в параллельной реальности своих амбиций. Она считает, что Путин, скорее всего, верит в то, что говорит, но, чтобы в его слова могли поверить другие, нужно обладать очень ограниченной информацией.

"Из России идет информация, можно сказать, слухи о том, что большую часть времени он проводит в бункере. Быть может, поэтому ему нравятся эти долгие разговоры с лидерами других стран, в которых он по 6 часов излагает свое видение мировой истории. По сути ему не очень интересно, что происходит с его экономикой, с его людьми, с земной жизнью, т.е. с жизнью на Земле", – считает Шимоните.

"Напомним, что 24 февраля утром президент России Владимир Путин начал "специальную военную операцию" с целью демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что если в это будут вмешиваться другие страны, то их "ждут последствия, каких в их истории еще не было".