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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уверяет, что Владимир Путин не в первый раз вместо аргумента выкладывает на стол своей ядерный потенциал. Однако, по ее словам, сейчас президент России допустил несколько серьезных просчетов, когда организовал нападение на Украину, он не оценил реакцию жителей Украины и Запада ан это действия.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Типичный вопрос, который задают люди, по вашему мнению, он в своем уме? Ну, я всего лишь экономист, знаете ли. Я не психиатр. У меня нет компетентности в доказательстве психических расстройств, но, я думаю, у него было очень мало информации о том, что сейчас вообще происходит на Земле, в этой операции он допустил очень много просчетов", – сказала в интервью Washington Post Live Шимоните.

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"Он точно считал и был готов поспорить, что, если и будет единство на Западе, то в молитвах и на словах, а не в делах, и он просчитался. Я также уверена, что кто-то ввел его в заблуждение, сказав, что на железнодорожных вокзалах вы будете видеть толпы людей с цветами, а этого нет. Люди Украины адски сражаются, и будут продолжать борьбу", – прибавила политик.

По мнению премьера, президент России живет в параллельной реальности своих амбиций. Она считает, что Путин, скорее всего, верит в то, что говорит, но, чтобы в его слова могли поверить другие, нужно обладать очень ограниченной информацией.

"Из России идет информация, можно сказать, слухи о том, что большую часть времени он проводит в бункере. Быть может, поэтому ему нравятся эти долгие разговоры с лидерами других стран, в которых он по 6 часов излагает свое видение мировой истории. По сути ему не очень интересно, что происходит с его экономикой, с его людьми, с земной жизнью, т.е. с жизнью на Земле", – считает Шимоните.

"Напомним, что 24 февраля утром президент России Владимир Путин начал "специальную военную операцию" с целью демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что если в это будут вмешиваться другие страны, то их "ждут последствия, каких в их истории еще не было".

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