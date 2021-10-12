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В публичном пространстве все чаще критикуют "паспорт возможностей", на что премьер Литвы Ингрида Шимоните ответила, что документ действует и нет повода для отказа от него.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Паспорт возможностей" действует", – сказала в передаче на телевидении Lrytas.tv премьер.

По ее словам, сейчас, с учетом эпидемиологической ситуации, вообще нет идей в связи с отказом от этого документа.

Премьер заявила, что действие "паспорта возможностей" лучше всего показывает количество занятых коек в ковидных отделениях. Тут ситуация лучше, чем год назад.

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"Сейчас для этого нет никаких оснований, все будет зависеть от того, каково экономическое положение. Количество новых случаев большое. Если мы сравним, что сейчас и что было год назад – тогда столько больных было в декабре и в больнице было больше заполненных коек. Это доказательство того, что нынешняя ситуация такая благодаря вакцине. Все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации", – сказала премьер.

Она заверила, что у правительства нет планов в связи с ужесточением правил до карантинного режима.

"То, что мы наблюдаем в данное время - это частичный локдаун. Только он касается некоторых людей", – сказала Шимоните.

На вопрос, может ли быть так, что в будущем, при определенных условиях правительство введет карантин для всех, Шимоните конкретного ответа не дала.

"Я не хочу спекулировать какими-то данными и не буду этого делать. Основной критерий, который объективен – это заполненность больниц", – заметила премьер.

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