Шимашюс заступается за Пакальниса: если бы самоуправление предоставило данные раньше, спекуляций было бы меньше

"Это неоднократно комментировалось, об этом писали и это объясняли публично несколько лет назад. Поэтому странно, что кто-то открыл это заново. Насколько мне известно, он там нормально выполнял свою работу, по правде говоря, я не был его непосредственным начальником. Все вопросы компании он решал с председателем правления и директором", – рассказал Шимашюс.
"Я очень высоко ценю работу Миндаугаса Пакальниса, он чрезвычайно трудолюбивый человек. (…) У нас всегда было много рабочих дискуссий, но претензий по поводу его трудолюбия и выполнения своих обязанностей у меня не было. Я благодарен ему за его работу и немного обеспокоен тем, что не только он, но и некоторые другие профессионалы покидают самоуправление", – сказал Шимашюс.
Несмотря на нежелание бывшего главы городского самоуправления прокомментировать выплаченное Пакальнису выходное пособие, тем не менее он отметил, что самоуправлению следовало сразу назвать сумму, выплаченную архитектору.
"Я действительно очень негативно отношусь к отказу в предоставлении информации, потому что на мой взгляд, должен быть принцип прозрачности – все ясно, обосновано, логично и здесь нет никаких секретов. Надо было сразу предоставить, меньше было бы спекуляций. Такие материалы должны быть в открытом доступе и понятными", – сказал Шимашюс.
Сам Пакальнис в пятницу написал на своей странице в Facebook, что информация о его должности в муниципальной компании Susisiekimos paslaugos была известна еще в 2016 году. Кроме того, отмечает он, оба места работы были задекларированы в декларации общественных и частных интересов. Поэтому архитектор призвал своих критиков "придержать коней".
У некоторых оппозиционных депутатов городского совета возникли вопросы относительно того, действительно ли Пакальнис работал в Susisiekimo paslaugos. В пятницу депутат столичного совета и представитель партии "Национальное объединение" Витаутас Синица обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить трудоустройство бывшего главного архитектора Вильнюса Пакальниса в муниципальном предприятии Susisiekimo paslaugos на предмет возможного злоупотребления служебным положением и установить, работал ли Пакальнис в этой муниципальной компании не фиктивно.