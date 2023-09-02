Шимашюс заступается за Пакальниса: если бы самоуправление предоставило данные раньше, спекуляций было бы меньше

"Это неоднократно комментировалось, об этом писали и это объясняли публично несколько лет назад. Поэтому странно, что кто-то открыл это заново. Насколько мне известно, он там нормально выполнял свою работу, по правде говоря, я не был его непосредственным начальником. Все вопросы компании он решал с председателем правления и директором", – рассказал Шимашюс.

"Я очень высоко ценю работу Миндаугаса Пакальниса, он чрезвычайно трудолюбивый человек. (…) У нас всегда было много рабочих дискуссий, но претензий по поводу его трудолюбия и выполнения своих обязанностей у меня не было. Я благодарен ему за его работу и немного обеспокоен тем, что не только он, но и некоторые другие профессионалы покидают самоуправление", – сказал Шимашюс.

Несмотря на нежелание бывшего главы городского самоуправления прокомментировать выплаченное Пакальнису выходное пособие, тем не менее он отметил, что самоуправлению следовало сразу назвать сумму, выплаченную архитектору.