aA
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такой способ выделения столице дополнительных вакцин от коронавируса неприемлем.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

"Получение дополнительных вакцин поможет управлять ухудшающейся ситуацией, однако способ их выделения – неприемлем. Кто-то из среднего звена принимающих решения "подставил" министра здравоохранения и правительства", – считает мэр.

В понедельник Минздрав сообщил, что столичные центры вакцинации получат 46 512 доз вакцины. Часть этого количества – 19 800 доз – ранее предназначались другим муниципалитетам, которым пришлось отложить запланированную вакцинацию части жителей.

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в передаче на LRT сказал, что решение выделить больше вакцины столице за счет других городов обусловлено очень плохой эпидемиологической ситуацией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Политолог: к сожалению, некоторые страны превратили вакцину в оружие (377)

"Если вам колют вакцину Pfizer или Moderna, то вам предлагают...

В Литву доставлена рекордная партия вакцины BioNTech/Pfizer – 105 тысяч доз (25)

В понедельник в Литву было доставлена самая крупная из...

Премьер-министр: основная часть вакцин на следующей неделе пойдет на ревакцинацию (5)

На следующей неделе в Литву должно быть доставлено...

TOP новостей

В Литве открылись спортклубы: сначала обещают более низкие цены (13)

Вильнюсцы , истосковавшиеся по занятию спортом, в...

Глава Минздрава: есть две Литвы – черная и вся остальная (24)

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в...

Россия-Украина: учения закончились, война продолжается (38)

Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление...

Коронавирус в Литве: 1031 новый случай, скончались 13 человек (4)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1031 новый случай...

В Литве бьют в набат: если изменят закон, квартира среднего класса в Вильнюсе подорожает на 25 000 евро (7)

В парламенте Литвы рассматривают проект поправок к...