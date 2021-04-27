"Получение дополнительных вакцин поможет управлять ухудшающейся ситуацией, однако способ их выделения – неприемлем. Кто-то из среднего звена принимающих решения "подставил" министра здравоохранения и правительства", – считает мэр.

В понедельник Минздрав сообщил, что столичные центры вакцинации получат 46 512 доз вакцины. Часть этого количества – 19 800 доз – ранее предназначались другим муниципалитетам, которым пришлось отложить запланированную вакцинацию части жителей.

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в передаче на LRT сказал, что решение выделить больше вакцины столице за счет других городов обусловлено очень плохой эпидемиологической ситуацией.