Весной Шимашюс не будет баллотироваться в мэры, он будет претендовать на место в горсовете столицы.

По словам мэра, после двух сроков полномочий на посту пришло время для "перезагрузки" не только для него, но и для столицы.

"Не хочется засиживаться. Я уже говорил об этом, уже знал об этом, когда претендовал на пост мэра во второй раз. Не хотелось бежать от этой мысли", – сказал мэр в интервью.

Вместе с тем Шимашюс признал, что было немало других мотивов, побудивших его не претендовать на пост главы Вильнюса. Один из них – финансы.

"Я желаю, чтобы парламент повысил зарплаты будущим мэрам. Нужно адекватное финансовое вознаграждение", – заметил мэр.

Он сказал, что сейчас его зарплата - 2100 евро "на руки".

"Я никогда не жаловался, не требовал лично, но если говорить о следующем сроке полномочий, о других мэрах, могу смело сказать – зарплата должна быть серьезнее. Когда говоришь с людьми, идущими в политику, для одних это зарплата мечты, но необязательно мы хотели бы видеть таких людей на посту мэра. Есть люди, которые говорят, что для них главное - общественные интересы, они хотели бы, но у них есть кредит, дети, расходы уже размеренные, поэтому они не могут ничего менять. Мы много теряем, хотелось бы, чтобы не было этого барьера", – заметил Шимашюс.