Шимашюс прерывает отпуск и возвращается в Вильнюс один

"Я возвращаюсь один – комья грязи настигли нас и во Франции, у Гильмы начались проблемы со здоровьем, она со вчерашнего дня лежит в больнице, но сейчас ей уже лучше – я вернусь к ней завтра, до этого о ней позаботятся дружелюбные французы, у которых мы остановились", – писал он.

Мэр намерен в среду утром провести пресс-конференцию и ответить на все вопросы.

"В среду, в 9:00 ч. приглашаю всех представителей СМИ на завтрак в моем кабинете в муниципалитете, во время завтрака я отвечу на ВСЕ ваши вопросы. На все до единого – только будьте готовы. Пресс-конференция будет длиться, сколько потребуется, после нее я улечу обратно – извините, времени на отдельные интервью не будет", – писал Шимашюс.

Он заметил, что не готов публично комментировать свой развод.

"Политика всегда требует много личных жертв. Только сейчас я не готов жертвовать. Это не мои жертвы, это жертвы моих любимых людей. Открыто – даже через больше чем 10 лет в политике я не готов. Я не готов к тому, чтобы историю моего развода обсуждали, не готов отвечать тем же на публичное вывешивание грязного белья. У меня двое несовершеннолетних детей, они не должны быть в это втянуты", – писал он.