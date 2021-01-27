Шимашюс предложит присвоить Витаутасу Ландсбергису звание почетного жителя Вильнюса

"Без усилий и смелости этого человека тридцать лет назад Вильнюс и Литва сегодня были бы другими, если бы вообще были", - написал мэр в среду в своем фейсбуке.
Он считает, что присвоение бывшему председателю Верховного Совета - Восстановительного Сейма звания почетного жителя Вильнюса можно приурочить к тридцатилетию январских событий, которое отмечалось в этом году.
"Сомневаюсь, возникают ли у кого-нибудь вопросы, чем В. Ландсбергис заслужил такую оценку", - полагает Р. Шимашюс.
По его словам, предложение будет внесено в городской совет до февраля.
В. Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литвы, 11 марта 1990 года было провозглашено восстановление независимости Литвы.
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