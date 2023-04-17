Шила в мешке не утаишь: стало известно о поездке соратника Палецкиса на оккупированные территории Украины

Вопросом ликвидации "Международного форума добрососедства" вскоре займется суд высшей инстанции.

Генпрокуратура продолжает расследование в деле о помощи другим государствах в действиях против Литвы, подозреваемые в этом деле - члены вышеупомянутого форума. Один из них - Ягелавичюс - с лета 2022 года живет в Беларуси. Подозревают, что он бежал в Беларусь именно после поездки на оккупированные Россией территории Украины.

О поездке Ягелавичюс рассказал в передаче Романа Самуля, попросившего политического убежища в Беларуси (Самуль уехал из Латвии).

"Я попал туда в июле 2022 года. Нас пригласили участвовать в пресс-туре, было около 47 корреспондентов со всего мира", – рассказал Ягелавичюс.

По его словам, поездку организовало МО РФ. Сам Ягелавичюс сказал, что был одним из первых литовцев, побывавших на этих землях. E

Во время поездки они посетили Мариуполь, Луганск, Донецк, Северодонецк, Лисичанск.

Ягелавичюс сказал, что МО РФ позаботилось и о безопасности участников тура.

"Был и специальный автобус, и спецназ серьезно охранял. Ведь такие журналисты, как мы, там – мишень номер один для украинских диверсантов. Они на таких охотятся", – заметил он.

Слова Ягелавичюса о поездке подтверждены видеоматериалами.

E. Jagelavičiaus kelionė.

Осенью прошлого года в интервью с белорусскими пропагандистами Ягелавичюс сказал, что живет в Беларуси с июля 2022 года. Возможно, именно после поездки на оккупированные Россией территории Украины он решил не возвращаться на родину.

В августе 2022 года Департамент госбезопасности подтвердил, что собраны материалы в связи с деятельностью членов "Международного форума добрососедства", эта деятельность представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Рита Студене сказала Delfi, что 5 августа 2022 года было начато расследование в связи с оказанием помощи в действиях против Литвы зарубежным странам. Расследование продолжается. Подозреваемые в этом деле - участники форума Эрика Швенчёнене и Казис Юрайтис в прошлом году сами рассказали о своем статусе в этом деле.

Стундене сказала, что в деле есть и еще один подозреваемый – Э.Я. По сведениям Delfi, это и есть Ягелавичюс. Его подозревают и в предоставлении ложной информации для получения желаемого документа. Студене сказала, что Ягелавичюс находится в розыске.

В начале марта Delfi сообщал, что Ягелавичюс учредил в Беларуси "Международный форум добрососедства".

Международное общественное объединение "Международный форум добрососедства" зарегистрировано в Министерстве юстиции, сообщило БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Замминистра юстиции Олег Кот вручил зарегистрированный устав председателю общественного объединения Эдикасу Ягелавичюсу.

Как отметил Олег Кот, "Международный форум добрососедства" преследует благородные цели: поддержание и развитие мирных, добрососедских отношений между народами.

Указано, что учредители "Международного форума добрососедства" - 15 человек из Литвы и Беларуси.

Ягелавичюса периодически показывают в Беларуси по местным пропагандным каналам. Он рассказывает о тяжелой жизни в Литве, о преследованиях инакомыслящих, рассказывает об осужденном за шпионаж Палецкисе.

"На меня нападали, ведь я как бы второй человек после Альгирдаса Палецкиса, который, как вы знаете, в Литве сидит за шпионаж в пользу России – ему дали 6 лет. Я заметил определенные сигналы, что мне туда возвращаться нехорошо. Кроме того, друзья сказал, Эдикас, может поживи здесь пока, не возвращайся, мы видим, что с тобой могут расправиться. Я решил подстраховаться, и не ехать в Литву, остался в Беларуси", – рассказал он осенью в интервью Ксении Лебедевой.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Витис Юрконис сказал, что поездка Ягелавичюса - не первый и не последний раз, когда людей будут использовать в целях дезинформации.

"Они говорят, будто есть инакомыслящие, что якобы пытаются внести раздор между элитой и простыми жителями Литвы. Это мы уже видели. Другая часть всего этого - весть для международной аудитории, сигнал будто "у нас есть свои контакты", и здесь есть люди, которые поддерживают русский мир – такие люди подходят для создания подобных картинок", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что эти люди не являются какими-то агентами высокого уровня.

Но, по его словам, так Кремль пытается создать впечатление, будто он все контролирует, у него везде есть свои люди.

По словам Юркониса, цель этих действий - посеять недоверие друг к другу.

"Зачем они это делают – надо исследовать. Деньги ли это, или карьера или озлобленность на литовских служащих или ведомства? Наши ведомства должен интересовать вопрос, что случилось, почему люди явно сотрудничают со страной, которая желает зла своим соседям, Литве, и несмотря на это, человек не чурается такого сотрудничества", – заметил он.