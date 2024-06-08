Шествие ЛГБТ-сообщества "За равенство" в Вильнюсе: организаторы довольны большим количеством собравшихся!

Шествие началось на улице Барборос Радвилайтес возле Бернардинского сада и пройдет до парка Вингис, где состоится концерт. В нем примут участие известные литовские артисты.
Первые участники мероприятия начали собираться на улице Барбороса Радвилайтесь возле Бернардинского сада за несколько часов до начала шествия. Под громкую музыку собравшаяся многотысячная толпа жителей и гостей Литвы не скрывала своего хорошего настроения. „Отличное мероприятие, отличная погода, замечательные люди“, - сказал Томас, приехавший из Великобритании. По его словам, он приехал в Литву, чтобы поддержать права человека. Его поддержала Айсте из Вильнюса, пришедшая на мероприятие с радужным флагом. По ее словам, Литва пока отстает от стран Запада в вопросах прав человека, поэтому, отметила жительница Вильнюса, подобные мероприятия очень важны.
„Я решительно поддерживаю эту инициативу. Все люди равны, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы были приняты долгожданные законы“, - сказала Айсте информагентству Elta. Доволен событием и один из инициаторов фестиваля „Baltic Pride“ глава Литовской гей-лиги (ЛГЛ) Владимир Симонко. „Удалось заполучить хорошую погоду. Это 50 проц. удачи. А все остальное делают жители и гости города Вильнюса. Я вижу, что собирается достаточно много людей“, - сказал он. Владимир Симонко из Литовской гей-лиги, писательница Кристина Сабаляускайте, министр юстиции Эвелина Добровольская, адвокат Дайнюс Жалимас маршируют впереди процессии.
Участники шествия свистели протестующим, которые встретили их в сквере Одминю молитвами и плакатом „Не разделяйте Литву“.
Усиленные силы обеспечивают порядок
В субботу общественный порядок и безопасность дорожного движения обеспечивают усиленные силы полиции. „Как и перед каждым шествием или подобным мероприятием, составляется план поддержания общественного порядка и для работы во время мероприятия выделяются дополнительные силы“, - рассказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская. Она не уточнила, сколько сотрудников будет работать в городе в субботу: „Мы действительно не раскрываем информацию, потому что такова тактика полиции. Полицейских будет столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности людей. При необходимости могут быть использованы и другие силы, которые работают и реагируют на события“. Из-за шествия ограничено движение транспорта в Вильнюсе.
Протестующие собрались
Муниципалитет столицы выдал три разрешения на организацию акций протеста против ЛГБТ-движения. „Поступило несколько сообщений о планируемых мероприятиях, направленных против идеологии ЛГБТ. Чиновники общаются как с одними, так и с другими организаторами. Это, конечно, разрешено, мы только просим вас не беспокоить друг друга, не провоцировать друг друга и чтобы все мероприятия проходили без каких-либо инцидентов“, - сказала Ю. Самороковская. Институт христианской культуры организует католическую молитву, покаяние и акцию протеста на площади Одминю.
Аудроне, участвующая в этом протесте, сказала Delfi, что приехала сюда, потому что выступает за традиционную семью. Когда ее спросили, что она думает о шествии ЛГБТ, она ответила: „Это их дело, но я бы не хотела, чтобы геи и лесбиянки травмировали наших детей в школе и прививали им эту идеологию“.
По словам собеседницы, люди обратят внимание на организованное ими мероприятие. „Литва не столь поддалась этой идеологии, как может показаться по этим маршам. Мы представляем истинную, традиционную позицию“, - сказала она.