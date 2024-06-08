Шествие ЛГБТ-сообщества "За равенство" в Вильнюсе: организаторы довольны большим количеством собравшихся!

В субботу общественный порядок и безопасность дорожного движения обеспечивают усиленные силы полиции. „Как и перед каждым шествием или подобным мероприятием, составляется план поддержания общественного порядка и для работы во время мероприятия выделяются дополнительные силы“, - рассказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская. Она не уточнила, сколько сотрудников будет работать в городе в субботу: „Мы действительно не раскрываем информацию, потому что такова тактика полиции. Полицейских будет столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности людей. При необходимости могут быть использованы и другие силы, которые работают и реагируют на события“. Из-за шествия ограничено движение транспорта в Вильнюсе.