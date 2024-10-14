Шесть скульптур в Вильнюсе были украшены розовыми шарфиками

В рамках инициативы с 11 по 13 октября розовые шарфики можно было увидеть на шести известных скульптурах столицы: памятнике писателю Жемайте, ужупском ангеле, на памятнике Барборе Радвилайте, на кошке в сквере им. Юрги Иванаускайте, на братьях Вилейшисах на ул. Т.Косцюшкос и на скульптуре Фрэнку Заппе. Розовые шарфики – символ борьбы с раком груди. В инициативе участвовала община школы British School of Vilnius.