Шесть человек были лишены литовского гражданства: службы рассказали, какие факты были скрыты

С начала этого года департамент выбрал для проверки почти 2000 граждан, которые часто ездят в Беларусь и Россию.

Выяснилось, что у 1700 из них есть двойное гражданство (Литвы и России или Литвы и Беларуси) на законных основаниях или вид на жительство в другой стране.

Во время проверки выяснилось, что у 6 граждан Литвы было двойное гражданство (Литвы и России) без права на него.

Ни один из этих людей не сотрудничал с Департаментом миграции, не отозвался на просьбу представить документы, доказывающие право на двойное гражданство.