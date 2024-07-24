Шесть человек были лишены литовского гражданства: службы рассказали, какие факты были скрыты

С начала этого года департамент выбрал для проверки почти 2000 граждан, которые часто ездят в Беларусь и Россию.
Выяснилось, что у 1700 из них есть двойное гражданство (Литвы и России или Литвы и Беларуси) на законных основаниях или вид на жительство в другой стране.
Во время проверки выяснилось, что у 6 граждан Литвы было двойное гражданство (Литвы и России) без права на него.
Ни один из этих людей не сотрудничал с Департаментом миграции, не отозвался на просьбу представить документы, доказывающие право на двойное гражданство.
Департамент миграции начал процедуру лишения гражданства. Она была завершена после того как министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ о лишении этих людей литовского гражданства.
По имеющимся данным, факты сокрытия белорусского гражданства не были обнаружены.
Департамент миграции отмечает, что гражданин Литвы, получивший гражданство другой страны, должен в течение двух месяцев письменно сообщить об этом ДМ. За нарушение порядка грозит штраф в размере 300-850 евро.
Сейчас ДМ проводит проверку еще нескольких сот граждан, уточняет информацию. По предварительным данным, литовского гражданства могут лишиться еще больше 10 человек.