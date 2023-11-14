Шешкинская поликлиника приглашает пройти бесплатное тестирование состава тела

 
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Šeškinės poliklinika
Šeškinės poliklinika
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Во вторник, 21 ноября кабинет помощи детям и подросткам Шешкинской поликлиники приглашает пройти бесплатное тестирование телосложения.

В тестировании могут принять участие все желающие, независимо от того, зарегистрированы ли они в Шешкинской поликлинике.

"Тест проводится на многофункциональном сегментном анализаторе состава тела TANITA. Тест рекомендуется проводить в случае необходимости оценки общего телосложения для корректировки образа жизни. Это простой, быстрый и точный способ узнать больше о своем теле и/или повысить мотивацию к изменению образа жизни", - говорят представители Шешкинской поликлиники.

ВАЖНО!

Тест не информативен для беременных женщин, так как создан конкретно для изучения массы тела.

"Для получения наиболее точных данных рекомендуется проходить тест примерно через 3 часа после приема пищи, употребления напитков с содержанием кофеина и не ранее чем через 3 часа после интенсивных физических нагрузок", — сообщают представители поликлиники.

Все желающие могут пройти тест на определение состава тела могут зарегистрироваться, заполнив анкету.

Если у вас есть вопросы о массе тела, питании и других темах, связанных со здоровым образом жизни, присылайте их по электронной почте: j.sveikata@poliklinika.lt.

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