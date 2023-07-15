Шеф-повар, готовивший праздничный ужин для почетных гостей саммита НАТО: я не спал сутки

"Я хотел раскрыть особенности регионов – Аукштайтии, Жемайтии , Дзукии, Жемайтии. У каждого есть свои особенности, я их включил в меню. Мы подбирали сезонные продукты. Окончательный результат понравился и мне самому и представителям президентской службы. В меню были рыбные блюда, мясные. Сложных блюд не было", - заметил шеф-повар, сказав, что подавали четыре перемены блюд.

По его словам, в меню было немало литовских акцентов – таким было пожелание организаторов.

По его словам, из соображений безопасности не сообщалось меню праздничного ужина.

Он выиграл конкурс на предоставление услуги за два месяца до праздничного ужина. После этого стал получать информацию о том, что едят/не едят будущие участники ужина, на что важно обратить внимание.

"Можно сказать, это был самый ответственный и важный ужин в моей карьере, на нем присутствовали лидеры разных стран мира. (...) В этом случае мы не могли допустить ошибок и должны были учитывать все нюансы", - сказал Самавичюс.

"Меню было разработано в 17 вариантах с учетом потребностей конкретных гостей. Например, одни не пьют алкоголь, для них приготовили другие напитки. И в плане напитков были литовские акценты. Блюда изменяли в зависимости от тог, например, если кто-то не переносит глютен или у кого-то аллергия на орехи, кто-то не ест мяса, кто-то ест только овощные блюда.

Вызовом было приготовление отдельных блюд. Если в блюде не должно быть глютена, то нельзя допустить ошибки, не должно быть никаких аллергенов - орехов, сельдерея, например, молочных продуктов. Было немало людей, которые не едят молочные продукты", - поделился Самавичюс, рассказав, что в его команде работало 12 человек на кухне и 24 - в зале.

В тот вечер на ужине присутствовало около 60 гостей.

"Ужин длился 2,5-3 часа, я не спал сутки. Начал работу в 5 утра и в 5 утра закончил – когда все привели в порядок, вымыли, увезли", - рассказал шеф-повар.