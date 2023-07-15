15 июля 2023 г. 12:23

Шеф-повар, готовивший праздничный ужин для почетных гостей саммита НАТО: я не спал сутки

 
Рома Мацияускайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: A. Ufarto ir R. Daskevičiaus nuotr.

Праздничный ужин для почетных гостей саммита НАТО готовил известный шеф-повар Витаутас Самавичюс. Он является владельцем четырех ресторанов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

"Можно сказать, это был самый ответственный и важный ужин в моей карьере, на нем присутствовали лидеры разных стран мира. (...) В этом случае мы не могли допустить ошибок и должны были учитывать все нюансы", - сказал Самавичюс.

Он выиграл конкурс на предоставление услуги за два месяца до праздничного ужина. После этого стал получать информацию о том, что едят/не едят будущие участники ужина, на что важно обратить внимание.

По его словам, из соображений безопасности не сообщалось меню праздничного ужина.

"Мы подписали договор о неразглашении информации", - заметил Самавичюс.

По его словам, в меню было немало литовских акцентов – таким было пожелание организаторов.

"Я хотел раскрыть особенности регионов – Аукштайтии, Жемайтии, Дзукии, Жемайтии. У каждого есть свои особенности, я их включил в меню. Мы подбирали сезонные продукты. Окончательный результат понравился и мне самому и представителям президентской службы. В меню были рыбные блюда, мясные. Сложных блюд не было", - заметил шеф-повар, сказав, что подавали четыре перемены блюд.

"Меню было разработано в 17 вариантах с учетом потребностей конкретных гостей. Например, одни не пьют алкоголь, для них приготовили другие напитки. И в плане напитков были литовские акценты. Блюда изменяли в зависимости от тог, например, если кто-то не переносит глютен или у кого-то аллергия на орехи, кто-то не ест мяса, кто-то ест только овощные блюда.

Вызовом было приготовление отдельных блюд. Если в блюде не должно быть глютена, то нельзя допустить ошибки, не должно быть никаких аллергенов - орехов, сельдерея, например, молочных продуктов. Было немало людей, которые не едят молочные продукты", - поделился Самавичюс, рассказав, что в его команде работало 12 человек на кухне и 24 - в зале.

В тот вечер на ужине присутствовало около 60 гостей.

"Ужин длился 2,5-3 часа, я не спал сутки. Начал работу в 5 утра и в 5 утра закончил – когда все привели в порядок, вымыли, увезли", - рассказал шеф-повар.

"После ужина на другой день президент пригласил в Litexpo всех, кто участвовал в организации мероприятий, поблагодарил, мы сделали общий снимок. И президент и его супруга Диана Науседе искренне благодарили все, никого не выделяя.

Но есть один момент, свидетельствующий о том, что ужин понравился, – тарелки были практически пустыми. Это главный показатель", - поделился Самавичюс.

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