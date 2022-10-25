Шантаж Запада и оправдание для россиян: советник МВД Украины - о "грязной бомбе" в риторике России

Он считает, что Россия таким образом поднимает ставки перед Западом.

"То есть неоднократно за последние две недели и особенно после телефонных разговоров Шойгу со своими визави в Британии, США, Франции и Турции россияне начали говорить на самом высоком уровне о том, что они готовы к переговорам. Мы все понимаем, что сейчас предмета даже для разговоров нет, но тактика россиян, даже стратегия, состоит в том, чтобы ввязать коллективный Запад в разговоры о переговорном процессе и дальше идти тактикой таких себе маленьких достижений, маленьких уступок, в принципе, как это было в свое время с "зерновым коридором", — сказал советник министра.

РФ отчасти удалось оживить эти разговоры, посольку президент Франции сказал, что нужно вести диалог с Россией, а еще попросил Папу Римского, чтобы тот поговорил с руководителем Русской Православной Церкви (РПЦ).

Также заявления о якобы готовящемся Украиной применении "грязной бомбы" нужны для внутренней аудитории в России, чтобы объяснить им, за что они воюют на территории Украины, считает Денисенко.

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"Одна из главнейших проблем россиян в том, что они не понимают, за что они воюют. И вот сейчас они возвращаются к доктрине "мы воюем за мир во всем мире, то есть, мы уничтожаем все ради того, чтобы был мир на планете Земля". Вот это приблизительно то, к чему они сейчас приходят", — объяснил советник.

Вадим Денисенко считает, что Россия может прибегнуть к применению оружия массового поражения в случае, если сама потерпит серьезное поражение на поле боя. Например, такое, как это было в Харьковской области.

"В России сейчас есть консенсус по мобилизации, они испугались, но сейчас они сами себя убедили в том, что это и есть план "Б", и благодаря мобилизации удастся достаточно быстро и легко разбить Украину. Это миф, этого, конечно же, не будет. Но если после этого последует поражение российской армии - вот это может реально начать рушить рейтинг Владимира Путина и нынешней власти. И только вот тогда можно будет теоретически говорить о том, что россияне будут в шаге от применения ядерного (оружия)", - сказал Денисенко.