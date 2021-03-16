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В Шальчининкском районе скапливаются незапланированные запасы вакцины AstraZeneca, а администрация муниципалитета ждет действий центральной власти в вопросе изменения порядка вакцинации.
„AstraZeneca” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
„AstraZeneca” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
© Reuters / Scanpix

"Вакцина AstraZeneca как лежала, так и лежит – 730 доз. Очень много, и никаких сдвигов", – сказал директор администрации самоуправления Иосиф Рыбак.

По данным Департамента статистики, в понедельник в районе первой дозой привили 3, а второй - 26 человек.

Глава администрации сказал, что пожилые жители боятся прививаться.

"У нас много людей старше 65 meлет живут на хуторах, это одинокие люди (...) Они боятся последствий и ждут весны,

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По словам Рыбака, жителям постоянно звонят, приглашают на прививку, они могут звонить и сами. Муниципалитет призывает молодых жителей уговаривать пожилых родственников.

"Звоним без перерыва. Мы указали электронную почту для тех, кто сам хочет привиться, а так звонят соцработники, врачи, старосты", – рассказал глава администрации.

Муниципалитет формирует очередь из желающих прививаться лих младше 65 лет.

"Если начнется массовая вакцинация, пойдет и AstraZeneca", – сказал Рыбак. На для начала массовой вакцинации, надо менять действующий порядок.

"Мы ждем разрешения, не хотим нарушать порядок (...)", – сказал он.

о словам Рыбака, все дозы Pfizer-BioNTech и Moderna в районе использованы.

Представитель соцдемов в муниципалитете Йоланта Буткявичене сказала, что не хватает информационных кампаний на русском и польском языках.

Она считает, что молодые родственники могут отговаривать пожилое поколение от вакцинации.

"Когда нет одного надежного источника, когда информации много и противоречивой, у людей появляется страх", – сказала Буткявичене.

Она заметила, что некоторые пожилые люди не хотят идти прививаться в поликлиники и больницы, потому что там были очаги коронавируса, боятся заразиться.

"Мы проигрываем в информационной войне", – сказала Буткявичене.

Всего в районе первой дозой привит 1161 человек, это всего 3,84% от общего числа жителей, второй дозой – 508 человек.

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