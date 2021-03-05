Шальчининкский район, где привили меньше всего жителей, просит менять порядок вакцинации

По данным Департамента статистики, всего в районе привиты 1023 жителя. В группе 80-летних привиты всего 6,7% жителей.
Около половины всех, кого приглашают на прививки, отказываются от вакцинации вакциной AstraZeneca, там не использовано около 700 ее доз.
"Менять порядок – разрешить вакцинацию других групп. Мы сейчас остановились на врачах, социальных работниках, учителях и жителях старше 65 лет", – сказал директор администрации муниципалитета Иосиф Рыбак.
"Есть другие группы, которые обеспечивают благосостояние жителей. Нужны какие-то более жесткие решения в вопросе учителей, сейчас им вакцинация лишь рекомендуется", – считает он.
По словам Рыбака, муниципалитет получил 1900 доз вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca: первой почти не осталось, но на складе лежат не использованные около 700 доз AstraZeneca.
Рыбак сказал, что жители отказываются от вакцинации вакциной AstraZeneca. "Тут со всем плохо, неважно и с центральной коммуникацией", - заметил он.
В районе двумя дозами привиты 365 человек.
Рыбак подтвердил, что людей приглашают на вакцинацию по телефону, звонят не один раз: во время первого звонка почти 50% говорят, что подумают, придут позже.
По данным Департамента статистики, в разных районах Литвы вакцинация проходит более-менее равномерно: одной вакциной привиты 6-9%.
Больше жителей привиты в курортных городах: в Бирштонасе - 15%, на косе – 13,7%, в Друскининкай – 11%, в Паланге – 10%.
Меньше всего жителей привиты в Шальчининкском районе - 3,4% и в Висагинасе - 4%.
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