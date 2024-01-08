Сгоревший многоквартирный привлекает любопытных, соседи рассказали, что не дает им покоя

Напомним, что взрыв и пожар в 5-этажном доме произошли 2 января. Погибли два человека, четверо были доставлены в больницу.

Любопытные приезжают поглазеть на место трагедии группами, как в музей. При этом жители соседних домов, если у них есть такая возможность, переезжают в другое место.

"Мы с ребенком тоже уехали к маме, страшно. Уже несколько дней приезжают люди и смотрят, ужасно", – сказала журналистам жительница соседнего дома.

Местные жители пребывают в неизвестности. После того как потушили пожар, они обеспокоились уровнем загрязнения воздуха и окружающей среды.

"Наш балкон и окна спальни выходят на этот дом. Во время взрыва нас не было дома, но было открыто окно на балконе. К нам придут с проверкой, пока ничего подробно не знаю.

У нас маленький ребенок, я думаю, надо все проверить. Может, это паранойя, но бывает першение в горле. Лучше подстраховаться", – сказала женщина.