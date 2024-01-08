Сгоревший многоквартирный привлекает любопытных, соседи рассказали, что не дает им покоя

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

Сгоревший в столичном микрорайоне Виршулишкес многоквартирный дома все еще представляет угрозу, но привлекает любопытных. Посмотреть на место трагедии они приезжают каждый день. Однако эксперты предупреждают: рядом с местом происшествия в воздухе и на земле увеличилась концентрация опасных для жизни веществ. О своем здоровье беспокоятся и жители соседних домов, сообщает телевидение LNK.

Напомним, что взрыв и пожар в 5-этажном доме произошли 2 января. Погибли два человека, четверо были доставлены в больницу.

Любопытные приезжают поглазеть на место трагедии группами, как в музей. При этом жители соседних домов, если у них есть такая возможность, переезжают в другое место.

"Мы с ребенком тоже уехали к маме, страшно. Уже несколько дней приезжают люди и смотрят, ужасно", – сказала журналистам жительница соседнего дома.

Местные жители пребывают в неизвестности. После того как потушили пожар, они обеспокоились уровнем загрязнения воздуха и окружающей среды.

"Наш балкон и окна спальни выходят на этот дом. Во время взрыва нас не было дома, но было открыто окно на балконе. К нам придут с проверкой, пока ничего подробно не знаю.

У нас маленький ребенок, я думаю, надо все проверить. Может, это паранойя, но бывает першение в горле. Лучше подстраховаться", – сказала женщина.

Соседний детский сад после пожара был закрыт. В нем проводят проверки. Пару дней после пожара он работал, но потом были получены результаты анализов, и с пятницы детей в саду уже не было. Несколько детей, возможно, заболели после взрыва.

"В одной группе детей было наполовину меньше, чем накануне. Дети жаловались на головную боль, боль в животе", – сказала заведующая детского сада Рита Бразаускене.

Национальный центр общественного здравоохранения оценил ситуацию так: допустимая концентрация опасных веществ превышена незначительно, но большой опасности это не представляет.

В минувшие выходные в помещении детского сада проводили уборку, чистили вентиляционные отверстия, провели дезинфекцию.

Сейчас есть опасность разрушения здания из-за сильного мороза, снега, замерзшей в доме воды. Судьба дома будет решаться на этой неделе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии