Сезонные изменения в Литве: снижается максимальная разрешенная скорость на автомагистралях

Это требование будет действовать до 31 марта — в летний сезон на дорогах этого типа разрешенная скорость составляет 130 км/ч.

Скорость на других дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием не меняется — 90 км/ч. Ограничение скорости на других дорогах также остается неизменным – 70 км/ч.

Однако Дирекция автомобильных дорог призывает всегда выбирать безопасную скорость, которая будет "ниже разрешенного максимума".

"При выборе скорости движения водитель должен учитывать условия движения, особенно рельеф местности, состояние дороги и транспортного средства, погодные условия, а также интенсивность движения", — говорится в сообщении дирекции.

С 1 ноября разрешается использование и шипованной резины. При использовании таких шин необходимо наклеивать отличительный знак.

С 10 ноября будет запрещено эксплуатировать автомобили с летней резиной. Это ограничение будет действовать до конца марта.

Для мопедов, мотоциклов, квадроциклов и прицепов такой запрет вступит в силу в феврале и продлится до конца месяца.

Дирекция автомобильных дорог предупреждает, что в зимнее время года условия движения особенно переменчивы, поэтому перед поездкой необходимо проверить исправность рулевого механизма, тормозов, фар, стеклоочистителей, а также наличие омывающей жидкости.