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Со вторника снижается максимальная разрешенная скорость на автомагистралях и автострадах — здесь она сможет достигать 110 километров в час (км/ч) для автомобилей и мотоциклов.
Сезонные изменения в Литве: снижается максимальная разрешенная скорость на автомагистралях
© DELFI / Josvydas Elinskas

Это требование будет действовать до 31 марта — в летний сезон на дорогах этого типа разрешенная скорость составляет 130 км/ч.

Скорость на других дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием не меняется — 90 км/ч. Ограничение скорости на других дорогах также остается неизменным – 70 км/ч.

Однако Дирекция автомобильных дорог призывает всегда выбирать безопасную скорость, которая будет "ниже разрешенного максимума".

"При выборе скорости движения водитель должен учитывать условия движения, особенно рельеф местности, состояние дороги и транспортного средства, погодные условия, а также интенсивность движения", — говорится в сообщении дирекции.

С 1 ноября разрешается использование и шипованной резины. При использовании таких шин необходимо наклеивать отличительный знак.

С 10 ноября будет запрещено эксплуатировать автомобили с летней резиной. Это ограничение будет действовать до конца марта.

Для мопедов, мотоциклов, квадроциклов и прицепов такой запрет вступит в силу в феврале и продлится до конца месяца.

Дирекция автомобильных дорог предупреждает, что в зимнее время года условия движения особенно переменчивы, поэтому перед поездкой необходимо проверить исправность рулевого механизма, тормозов, фар, стеклоочистителей, а также наличие омывающей жидкости.

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