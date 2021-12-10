Сезонная работа в праздники – где можно неплохо заработать?

"На портале CVbankas.lt можно найти немало объявлений о сезонной работе. Сейчас есть почти 200 вакансий. Сезонные работы пользуются популярностью, они подходят молодежи, у которой в праздничный период больше времени. Иногда подрабатывают даже те люди, у которых есть основная работа - они уходят с нее и выполняют сезонную работу – есть места, где можно неплохо заработать", – сказал глава портала CVbankas.lt Томас Толейкис.

1. Немало работ перед праздниками связано с подарками, их продажей, торговлей и упаковкой.

Работа для упаковщиков подарков. ЗАО Manpower Lit ищет людей, которые хотели бы работать в магазинах Douglas в Вильнюсе. Предлагают паковать и оформлять подарки. Полная занятость. Компания обеспечит обучение, зарплата 6,85 евро в час ("на бумаге").

2. Перед праздниками начинают продавать фейерверки. Требуются продавцы.

Работа для продавцов фейерверков. Компания ищет продавцов для работы в Вильнюсе и Вильнюсском районе. Гибкий график работы, можно работать не весь день; неделю, можно выбрать наиболее подходящее место работы и дату ее начала; компания будет оплачивать антигенные тесты непривитым от COVID-19. Работник должен быстро воспринимать информацию, уметь общаться с людьми. Зарплата – от 45 евро в день "на руки".

3. Курьерские службы в праздники буквально завалены работой. Требуются курьеры. Компания Omniva LT ищет работников, которые знают город. Компания предлагает: праздничные надбавки к зарплате, обучение, страховку от несчастных случаев и на случай заболевания COVID-19, выплаты по особым случаям, 99% скидку на посылки через сеть Omniva LT, скидки на посещение спортклуба, дополнительные дни к отпуску после вакцинации от коронавируса, надбавки к зарплате за рекомендации новых коллег, которые успешно вливаются в коллектив, возможность карьерного роста. Зарплата – от 800 евро в месяц.

4. Перед праздниками требуются работники на складах. Работа на складе. Компания Biuro ищет физически крепких и ответственных работников. Работа до Рождества: I-V, 7-16 или 12-21 ч. Работа у пресса, а также работа, связанная со сбором заказов, погрузкой. Зарплата – от 772 евро в месяц "на руки".

5. Работа в центре зимних развлечений. Компания Trade Stateищет для центра "Лепкальнис" говорящих по-литовски кандидатов, которые будут обслуживать клиентов, готовить трассы, проверять билеты, присматривать за подъемниками. Работа на свежем воздухе, возможности профессионального совершенствования, бесплатные развлечения в центре вне рабочего времени.

График скользящий. Работа примерно до марта (зависит от погоды). зарплата – 850-1100 евро в месяц "на руки".