Сезон открывает и Швянтои: какие цены ждут отдыхающих

"Приезжайте после Ивана Купалы, а еще лучше - в начале июля, и увидите жизнь курорта во всей красе. Концерты ждут чуть ли не каждый вечер", – сказала журналисту Delfi торговка янтарем.

Швянтои славится деревянными домиками для отдыхающих, обезьяньим мостом, улицей Копу с кафе и развлечениями для детей. Здесь есть все: и киоски шавермы, и кафе-блинная Bebro, и торговцы пляжными вещами, и веломобили, и электропоезд, игровые автоматы для детей и многое другое.

Цены в кафе и ресторанах на ул. Копу напоминают цены в палангских кафе – горячее и кофе обойдутся в 20 евро, однако недалеко на той же улице есть столовая с приемлемыми ценами.

Если в кафе Vikingas средняя порция куриного филе с картошкой и овощами стоит 16 евро, то в столовой Galeros цены приятно удивляют – чай стоит 1 евро, кофе – 1,5 евро, куриное жаркое – 6,5 евро, свиной гуляш – 6 евро, блины жемайчу – 5 евро, цеппелины – 6 евро, салаты здесь по 1,8 евро, столько же стоит и треска в тесте. Холодный борщ обойдется в 3,5 евро.