Сезон открывает и Швянтои: какие цены ждут отдыхающих

"Приезжайте после Ивана Купалы, а еще лучше - в начале июля, и увидите жизнь курорта во всей красе. Концерты ждут чуть ли не каждый вечер", – сказала журналисту Delfi торговка янтарем.
Швянтои славится деревянными домиками для отдыхающих, обезьяньим мостом, улицей Копу с кафе и развлечениями для детей. Здесь есть все: и киоски шавермы, и кафе-блинная Bebro, и торговцы пляжными вещами, и веломобили, и электропоезд, игровые автоматы для детей и многое другое.
Цены в кафе и ресторанах на ул. Копу напоминают цены в палангских кафе – горячее и кофе обойдутся в 20 евро, однако недалеко на той же улице есть столовая с приемлемыми ценами.
Если в кафе Vikingas средняя порция куриного филе с картошкой и овощами стоит 16 евро, то в столовой Galeros цены приятно удивляют – чай стоит 1 евро, кофе – 1,5 евро, куриное жаркое – 6,5 евро, свиной гуляш – 6 евро, блины жемайчу – 5 евро, цеппелины – 6 евро, салаты здесь по 1,8 евро, столько же стоит и треска в тесте. Холодный борщ обойдется в 3,5 евро.
Завтраки до 11 ч. здесь стоят 5 евро. На завтрак дают сосиски с картошкой фри или английский завтрак. Можно было взять куриное жаркое с моцареллой за 8 евро.
"Зачем платить в ресторане в два раза больше, если можно вкусно поесть в столовой за более низкую цену. Нам столовой достаточно. Мы отдыхаем здесь неделю, каждый день едим в столовой. Ни разу нас меню не разочаровало", – сказала пожилая пара из Каунаса.
В Швянтои популярностью пользуются экологические транспортные средства: электрические, веломобили и велосипеды. Аренда одноместного веломобиля стоит 4 евро в час или 20 евро в день до 22 ч. Аренда веломобиля для двоих взрослых и троих детей стоит 12 евро в час или 60 евро в день. Веломобиль для 4 взрослых и 4 детей стоит 20 евро в час или 80 евро в день. Четырехместный электрический веломобиль стоит 30 евро в час. Час езды на электросамокате обойдется в 8 евро, за дополнительные часы - по 4 евро.
Надо признать, что в Швянтои спокойнее, чем в Паланге – меньше толкотни, больше семей с детьми.
Детей здесь ждет масса развлечений: батуты, тир, качели, игровые автоматы.
Мужские плавки на курорте можно купить за 8-10 евро, а женские купальники стоят от 15 евро.
"Бывает так, что люди приезжают из Каунаса или Вильнюса и забывают купальники дома, тогда бегут к нам. Они очень радуются небольшим ценам. Бывают женщины, которые очень любят наряжаться, они покупают по 2-3 купальника", – сказала продавщица.
Около моря в Швянтои есть немало деревянных домиков для отдыха. Один комплекс называется Mano Maljorka. На некоторых домиках есть информация о том, что домик сдают в аренду, указан телефон.
В пятницу утром журналист позвонил по одному номеру, ему сказали, что на эти выходные есть один домик по цене 100 евро за сутки на четверых. В обычные дни цена составляет 80 евро.