2024.06.26 15:17

Сезон гриля может принести неприятности – ограничения ждут и жителей частных домов

 
ru.DELFI.lt
Grilio patiekalai
Grilio patiekalai
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Лето – идеальное время для гриля. Владельцы частных домов могут радоваться вдвойне. Однако Вильнюсский муниципалитет отмечает, что тут есть целый ряд ограничений и требований, которые важно выполнять, пишет портал madeinvilnius.lt.

В соответствии с правилами, мангалы, грили, коптильни, бытовые плиты и прочие источники огня, для которых используют твердое топливо , можно ставить на расстоянии не меньше 6 м от построек. Если используются приспособления на газе, тогда они могут находиться ближе к дому. Эти правила распространяются и на частные дома.

На балконах, террасах квартир и в других открытых местах нельзя ставить мангалы (можно использовать только специальные приспособления для таких мест).

Рядом с домами нельзя жечь костры. В Вильнюсе костры можно жечь только в специальных местах. Костер можно разжигать не ближе чем в 30 м от построек.

За несоблюдение этих требований грозит штраф в размере 20-140 евро, иногда до 600 евро (за повторное нарушение).

После окончания процесса приготовления пищи важно потушить огонь или подождать, когда угли остынут.

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