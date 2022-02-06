"У правительства нет планов по снижению НДС на продукты питания. Когда снижают налоги и не снижают расходы, эти деньги продолжают стимулировать инфляцию", — сказал Вайдас Навицкас, советник премьер-министра Ингриды Шимоните по вопросам экономики и инноваций.

По его словам, у поляков нужно спросить, как они будут закрывать дыру, которая появится в национальном бюджете после снижения НДС.

"Если литовцев будет так много, тогда посмотрим", - ответил советник премьер-министра на вопрос, как мы будем реагировать на потоки литовцев, которые едут в Польшу за покупками.

По его словам, имеющиеся данные о подобных эпизодах в прошлом показывают, что интерес литовцев к поездке в Польшу за покупками не оказывает существенного влияния на Литву.

Патриотизм заканчивается, когда видишь счета

Инга Ругинене, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПЛ), недавно посетила Польшу, где, как проговорилась, делала покупки.

По ее словам, визит в Польшу человека, который живет один, может и не дать существенного эффекта, но если покупать продукты на большую семью, можно значительно сэкономить.

"Я вам так скажу — патриотизм человека, видимо, заканчивается, когда он открывает счет в банке и берется оплачивать имеющиеся счета, — ответила Ругинене на шуточную реплику ведущего о том, что он думал, мол она патриот. - Это вопрос выживания. Большинство наших работников работают много, сверхурочно, и, к сожалению, в конце месяца они понимают, что не могут оплачивать свои счета".

И. Ругинене сказала, что цены растут каждый день, и никто не может однозначно сказать, сколько еще они будут расти.

"Цены будут расти и расти, снизят НДС или нет, у наших торговцев совесть слабенькая, и наценки на 200, 300 процентов, обижают тех же фермеров с молочными продуктами и всем остальным", — сказала она.

Говоря о снижение НДС на основные группы товаров, она пояснила, что нет никаких гарантий, что такое решение приведет к снижению цен.

"Это этический, вопрос совести", — сказала она.

"Недавно я услышала комментарий Ромаса Лазутки о том, что цены — это очень неприятная вещь, которая вызывает эффект привыкания к росту, а затем снижать их предприниматели не очень и хотят, потому что люди вроде как привыкли уже к этим ценам", — сказала она.