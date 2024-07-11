Сейм обязал ежегодно проверять судимость тех, кто работает с детьми: они будут обязаны иметь специальный QR-код

Поправки, инициированные Министерством социальной защиты и труда (МСЗТ), предусматривают, что лица, работающие с детьми, будут обязаны иметь специальный электронный документ – QR-код, – с помощью которого как работодатели, так и родители детей смогут проверять, не совершал ли человек преступлений в прошлом.

Изменения в законодательстве также ужесточили ответственность работодателей – предусматривается, что руководители учреждения при приеме на работу лиц, деятельность которых связана с детьми, будут обязаны проверять вышеупомянутый QR-код. Подобную проверку придется периодически повторять – не реже одного раза в год.