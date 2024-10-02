Сейм на стадии рассмотрения одобрил Законопроект о национальных меньшинствах Литвы

В доработанном проекте закона появились новые положения, касающиеся исторических национальных меньшинств и их прав, предложенные депутатом Сейма Далей Асанавичюте. Историческими национальными меньшинствами предлагается считать национальные меньшинства, находящиеся под угрозой исчезновения и не имеющие своей исторической родины, с которой они могут идентифицироваться в настоящее время. Исторические национальные меньшинства, как отмечается в проекте, имеют право на выживание и сохранение своей культуры, традиций, обычаев и языка.