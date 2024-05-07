Северный ветер заставит забыть о тепле

Будет дуть сильный и неприятный северный ветер. Днем будет от 10 градусов на севере до 15 градусов на юге страны.

В среду ночью Литва останется в зоне действия антициклона. Небо будет ясным. Ветер немного успокоится, но останется северным. Утром будет 0–5 градусов тепла. Местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов мороза.

В среду большую часть дня будет ясно и сухо. Вечером, начиная с севера, в Литву придут облака, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Будет дуть спокойный, но холодный северный ветер. Будет от 11 градусов на северо-востоке до 12–14 в большинстве районов страны, лишь местами на юге и юго-западе воздух прогреется до 16 градусов.