Аргументом в пользу исключения Судейского совета Польши является то, что он не соответствует требованиям организации о независимости от органов политической власти.

Представители Судейского совета Литвы на голосовании также обещают поддержать исключение Польши.

"Мы должны быть достаточно принципиальными и показать свой подход к вторжению политиков в независимость судов", – заявил еще в августе член Судейского совета, председатель Верховного административного суда Литвы Гинтарас Крижявичюс.

В последние годы Польшу, в которой правит правительство правой партия "Закон и справедливость", международная общественность критикует за стремление перенять политический контроль над судами.

В среду своим решением Суд справедливости ЕС наказал Польшу штрафом в размере миллиона евро в день за невыполнение решения об остановке введенной новой системы дисциплинирования судей. Суд оценивает эту реформу как ограничивающую независимость польских судов.

Голос за исключение Польского Судейского совета из европейской сети отдаст также и член Судейского совета Литвы, временный председатель Каунасского окружного суда Марюс Бартининкас.

Членство Судейского совета Польши в этой организации было приостановлено в 2018 году. При этом никакого прогресса в обеспечении независимости судов в Польше за этот период не было, говорится в сообщении Литовской национальной судебной администрации.

"В последние годы в судебной системе Польши отмечается все больше нарушений независимости судов и принципов правового государства, новых угроз", – говорится в нем.

Представители Польши не будут принимать участие в ассамблее в Вильнюсе.