У большинства новых работников сети Camelia есть фармацевтическое образование, однако, чтобы работать провизором в Литве нужно подтверждение квалификации. Поэтому пока эти люди работают ассистентами провизоров.
Сейчас Camelia принимает на работу украинцев которые смогут работать на складе компании. В аптеках планируют трудоустроить всех провизоров из Украины, которые обратятся, сказала глава ЗАО Nemuno vaistinė Аушра Будрикене.
Община сети Camelia дружелюбно приняла новых коллег, работники сами организовали им помощь. О работающей в Вильнюсе Татьяне коллеги рассказали, что она уже на второй день заговорила по-литовски, но пока консультирует покупателей по-русски, и они это принимают вполне доброжелательно.
"Мне все нравится, я очень благодарна за рабочее место. Я провизор, мне эта работа очень нравится, я счастлива, что могу работать в аптеке. Коллектив очень дружный, меня приняли очень радушно", – рассказала Татьяна.
Новых работников сеть приняла в Вильнюсе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе и Друскининкай.
"Мы видим усилия и самоотдачу новых работников из Украины – в течение короткого времени они выучили литовские слова, охотно общаются с клиентами, говорят на понятном им языке", – сказала Будрикене.
На халатах работников из Украины в аптеках Camelia есть значки, на которых указано, на каком языке ни могут свободно говорить – украинский, русский, английский.
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