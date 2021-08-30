Спасатели тюленят

Сегодня в Балтийском море обитают три вида тюленей (около 50 000 особей) – все они внесены в Красную книгу. На литовском взморье чаще всего встречаются два вида – длинномордый серый тюлень, также известный как тевяк, и обыкновенный. Принято считать, что серый тюлень – редкий вид и живое свидетельство эволюции. Их численность сегодня достигает 30 000. История этих млекопитающих насчитывает более 10 000 лет.

Каждый год в середине весны телефоны центров спасения и приютов для животных в Клайпеде обрывают взволнованные люди. С тревогой в голосе они сообщают о найденышах на песчаных пляжах, но для марта-апреля это ситуация вполне обычная. В это время у балтийских тюленей наступает сезон размножения, они мигрируют, а некоторых малышей прибивает к нашим берегам. На помощь обитателям Балтики традиционно приходят специалисты Морского музея Литвы. Ежегодно биологи и зоологи спасают десятки маленьких морских хищников – здесь их кормят, лечат, ставят на ласты, учат добывать рыбу и спустя несколько месяцев выпускают в море.

В этом году работы особенно много. Ослабленных животных находили повсюду.

«Их везут со всего побережья: Бутинге, Паланга, Гируляй, Юодкранте, Нида», – говорит заведующий отделом птиц и морских млекопитающих Арунас Грушас.

Грушас – уникальная личность. На его счету не один десяток спасенных жизней. За глаза жители Клайпеды и прибрежных местечек давно называют его доктором Айболитом. Он выхаживает и следит за тюленятами по ночам, откармливает их витаминами, антибиотиками, специальными смесями, приучает к живой рыбе.

Ситуация ужасающая

Длинномордыми тюленятами – традиционными обитателями Балтийского моря – здесь никого не удивишь, но вот взрослые звери попадают сюда не так часто. По крайней мере, не в таком количестве и не в таком состоянии, как сейчас.

На минувшей неделе представители местных приютов для животных поделились с журналистом «Экспресс-недели» тревожащими цифрами. За неполный год на побережье было найдено 46 мертвых тюленей.

«Мы курируем северное побережье – Смильтине, Мелнраге, Гируляй, то есть те территории, которые с одной стороны прилегают к Неринге, а с другой – к Приморскому региональному парку. В период за январь-июль было обнаружено 23 трупа. Ситуация – из ряда вон выходящая. Я не припомню, чтобы когда-то фиксировалось столь большое количество неживых зверей, и нужно понимать, что это только на нашем участке, – сокрушается директор приюта „Būk mano draugas“ Галина Кучинскене.

Ей вторит администратор центра „Nuaras“ Гинтаре Люткувене. Эта организация отвечает за сбор и утилизацию мертвых тюленей на южном побережье – в Юодкранте, в Ниде, в Прейле, а также в Паланге, Швянтойи и Бутинге.

«Чтобы осознать всю серьезность ситуации, приведу цифры: в прошлом году на нашем участке было обнаружено 53 тюленя, в этом 41, но до конца года еще далеко. При этом 23 найденыша были мертвыми», – утверждает она.

По ее словам, признаки насильственной смерти на телах животных выявляются редко, но такие случаи все же бывают. В свое время на пляжах и в близлежащих водах находили туши тевяков с колотыми, огнестрельными ранами и даже с отрубленными головами.

«Пролить свет на гибель тюленей могли бы комплексные исследования, которые должны провести специалисты из министерства окружающей среды. Мы с коллегами не раз обращались с просьбами к чиновникам, выступали с этой инициативой, нам обещали, что эти предложения будут рассмотрены и даже удовлетворены, но воз и ныне там», – разводит руками администратор.

Ситуацию усугубляет то, что в Литве не предусмотрено фактических никаких правовых механизмов для борьбы с браконьерством такого рода.

«У меня есть целая коллекция фотографий, которые не оставят равнодушными даже самых отпетых скептиков. Тюлени с колото-резаными ранами, огнестрельными ранениями, гематомами, порезами… Я уже и не надеюсь на то, что ответственные службы, в том числе и правоохранительные органы, когда-нибудь предпримут хоть какие-то действия, чтобы выявить и наказать нарушителей и тех, кто издевается над животными», – вздыхает Арунас Грушас.

В то же время Эрландас Паплаускис, главный эколог Приморского регионального парка, охватывающего примерно 20 километров береговой линии – от поселка Гируляй до предместий Паланги, – говорит, что на своем участке ничего экстраординарного не заметил:

«Я не веду детальных подсчетов, но, по моим наблюдениям, в этом году число найденышей и мертвых животных не так сильно отличается от цифр в 2020 году. Более того, в прошлом году, если я не ошибаюсь, их было больше. В Балтийском море – около 30 000 тюленей. Можно ли сказать, что 20 трупов в год – тех, что находят на наших берегах, – это трагедия? Вопрос спорный. Впрочем, я слежу лишь за тем, что происходит на территории парка. Понимаю, что в целом на побережье ситуация может быть иная. Согласен с тем, что разумно было бы провести исследования и расследование, но говорить об этом с Минприроды, вне зависимости от того, что руководители там меняются, бессмысленно».

Кто виноват?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, причины – разные. Если речь идет об изможденных и ослабленных малышах, найденных на литовских пляжах, их здоровье напрямую зависит от климата. Например, в прошлом году зима была очень теплой, а самки тюленей обычно плодятся на льдинах. Их детеныши появляются на свет на суше и не могут сразу отправиться в большое плавание. Пока тюленята не окрепнут и не потеряют свою белую шерстку, они не могут быть в море.

Когда на Балтике нет нормального льда, ластоногие направляются к ближайшим берегам. Дело в том, что на протяжении месяца малыши должны питаться молоком матери, а потом их оставляют одних – на льдинах, где они должны подрасти, набрать вес, скинуть шерсть и уйти в открытое море. Если лед тает слишком рано, животные оказываются в воде, где они почти беспомощны. В итоге течением их прибивает к нашим берегам.

«Когда нет льда, самки тюленей направляются к эстонским островам. Эти небольшие площадки становятся пристанищем для нескольких сотен морских животных. У них нет возможности выбирать и искать места поудобнее, в ограниченном пространстве они вынуждены ухаживать за детенышами. Со временем животных становится все больше и больше, из-за стресса и скученности некоторые из них оставляют малышей, а другие просто теряют их, поскольку найти их по запаху становится невозможно», – поясняет этолог Вайда Наткявичюте-Сурвилене.

Нездоровая конкуренция за жизненное пространство и расставание с матерями приводит к тому, что неокрепшие тюленята гибнут. Другие же ползут к морю, пытаются добыть рыбу, но, как правило, эти попытки тщетны. Нередко островки в Балтийском море усеяны сотнями голодных и мертвых тюленей, часть из них попадает на литовское побережье.

Между тем Арунас Грушас говорит о причинах другого рода.

«Эта зима была достаточно холодной и самки могли спокойно плодиться на льдинах, однако избыток ослабленных и отрешенных от мам бельков может сигнализировать о проблемах с питанием – о нехватке рыбы», – делится мыслями зоолог.

Что касается ран и порезов, здесь все очевидно – вина лежит и на человеке, и на животных. Изможденные тюленята страдают от укусов птиц, лис, бродячих собак и других зверей.

Между тем в убийствах ластоногих собеседники винят рыбаков, но говорить об этом прямо отказываются.

«Если я назову вам конкретных виновников, меня затаскают по судам, хотя всем все известно. Не секрет, что рыболовы ругают этих морских млекопитающих самыми последними словами», – говорит Грушас.

По его словам, множество тюленей гибнут насильственной смертью.

«Когда мы находим взрослых мертвых тюленей, безусловно, речь не идет о естественной гибели. По крайней мере, сразу понятно, когда это не так. Давайте четко зафиксируем: тюлени не просто умирают – их убивают. Это не просто смерти, потому что никакой экологической катастрофы нет, – это убийства», – считает специалист.

Позиция рыбаков

Чем тюлени так не угодили рыбакам? Прежде всего, тем, что животные съедают улов и портят снасти. Человек и хищник конкурируют за рыбу. Численность серых тюленей выросла с 6 000 особей в 2000 году до 30 000 в 2021-м. Экологи этому факту, конечно, рады, так как популяция ластоногих восстанавливается, но рыболовы считают, что она достигла своего пика. Взрослый тюлень съедает около десяти кг рыбы в день, и это не предел, а в год, по оценкам рыбаков, до 100 000 тонн.

«Многие страны выплачивают рыбакам компенсации, поскольку тюлени рвут сети, распространяют бактерии, отравляющие белорыбицу, и потребляют десятки тысяч тонн рыбы… Таким образом, мы лишаемся улова и заработка», – возмущается глава Литовской ассоциации производителей рыбных продуктов Альфонсас Баргайла.

Причастность литовских рыбаков к убийствам животных он отрицает, однако проблему с популяцией, по его словам, в любом случае нужно решать. Помимо прочего, рыболов напомнил, что в ряде Скандинавских стран даже есть квоты на отстрел хищников.

Сторонний взгляд

Тем не менее экологи уверяют, что рыбаки, зарабатывающие на хлеб ловлей рыбы в Балтийском море, лукавят, когда говорят о вреде со стороны тюленей. Так Мануэль Абраас, глава немецкого отделения международной некоммерческой организации Sea Shepherd, занимающейся защитой и сохранением экосистем морской среды, в разговоре с изданием отметил, что множество рыболовов просто не хотят отказываться от устаревших технологий:

«Нельзя говорить, что популяция достигла пика хотя бы потому, что в начале XX века серые тюлени были близки к полному исчезновению во всех частях Балтийского моря. Потребовались десятилетия, чтобы ситуация нормализовалась. Кроме того, где-то их действительно много – тысячи, но в районе острова Рюген, например, обитает всего 60 животных».

По его мнению, рыбакам следует активнее говорить о том, какой вред их деятельность наносит морской среде.

«Рыбаки постоянно говорят, что тюлени съедают много рыбы, но давайте поговорим, какой ущерб и какую опасность несут для животных пластик и сети-призраки. Часто молодые тюлени попадают в них, не могут выпутаться и гибнут. Рыбакам необходимо разработать методы ловли рыбы без убийства тевяков. Мы, люди, должны жить в гармонии с другими видами. Мы должны признать, что они, как и мы, имеют право на жизнь, но самое главное – это то, что все мы зависим от здорового моря. Мы не сможем выжить с мертвыми морями и океанами», – подытожил он.