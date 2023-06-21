Серьезная весть от полиции перед самым саммитом НАТО: возможны протесты

"Может, МВД решило, что денег не потребуется? На самом деле, мы не знаем ответа на вопрос, почему не были выделены деньги на реабилитацию. Может, министерство их даже не просило? Нас бы это не удивило. Но сейчас МВД свою бездеятельность и некомпетентность прикрывает, перебрасывая это бремя на плечи других учреждений и просит их до 1 июля оценить возможности самостоятельно оплачивать реабилитацию за счет своих бюджетов. Это значит, что учреждения должны будут за счет своего бюджета оплачивать те услуги, которые погашал МВД. Полицейские учреждения и без того балансируют на грани выживания, резервов нет – со службы снова уходят полицейские, а сейчас выясняется, что и возможности реабилитации снижены", - заметила Катинене.