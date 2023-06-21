Серьезная весть от полиции перед самым саммитом НАТО: возможны протесты

По данным председателя профсоюза Ромы Катинене, на заседании Департамента полиции, которое состоялось 20 июня, стало известно, что реабилитация полицейских из фонда Обязательного страхования здоровья не оплачивается и на реабилитацию полицейских не было выделено никаких денег.
Ранее за реабилитацию сотрудников полиции платило МВД из средств, выделяемых бюджетом на эту программу.
"Выяснилось, что в 2023 г. денег на эти нужды не выделили! Эта новость огорошила. Как так нет денег на реабилитацию полицейских? Когда надо управлять кризисами – полиция помогите, спасите, найдите, а на реабилитацию – ни цента", - сказала Катинене.
"МВД с начала срока полномочий изъявляло желание реформировать и отказаться от услуг учреждений, предоставляющих услуги реабилитации сотрудникам полиции. С 1 июля 2023 года Pušynas и Dainava – переходят в ведение других учреждений, Тракайская реабилитационная больница закрыта на реконструкцию и откроется в лучшем случае во второй половине 2024 года", – сказано в сообщении.
"Может, МВД решило, что денег не потребуется? На самом деле, мы не знаем ответа на вопрос, почему не были выделены деньги на реабилитацию. Может, министерство их даже не просило? Нас бы это не удивило. Но сейчас МВД свою бездеятельность и некомпетентность прикрывает, перебрасывая это бремя на плечи других учреждений и просит их до 1 июля оценить возможности самостоятельно оплачивать реабилитацию за счет своих бюджетов. Это значит, что учреждения должны будут за счет своего бюджета оплачивать те услуги, которые погашал МВД. Полицейские учреждения и без того балансируют на грани выживания, резервов нет – со службы снова уходят полицейские, а сейчас выясняется, что и возможности реабилитации снижены", - заметила Катинене.
По ее словам, к счастью главы подчиненных МВД учреждений воспротивились таким действиям МВД и не одобрили оплату реабилитации за счет своего бюджета.
"Мы считаем, что в данном случае необходимо быстрое вмешательство правительства и принятия решения по вопросу оплаты реабилитации сотрудников полиции. Мы будем внимательно следить за тем, будет ли у генкомиссара воля на оказание сопротивления министру, надеемся, что он не примет решение в одностороннем порядке, вопреки позиции учреждений, и совета. Если за реабилитацию придется платить комиссариатам, профсоюзы проведут акцию протеста несмотря на то, что в стране будет проходить саммит НАТО", - заметила Катинене.
Напомним, что реабилитацию полицейских оплачивает бюджет МВД. В этом году реабилитация требуется 367 полицейским, на их реабилитацию нужно 299 000 евро.