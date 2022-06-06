"Серебряные журавли" вручены "Пилигримам" Барейши, актерам Киеле, Якштайте

На церемонии вручения кинопремии "Серебряный журавль" больше всего премий получила картина "Пилигримы" и ее создатель Лауринас Барейша, лучшим актером признан Гедрюс Киела, актрисой - Жигиманте Елена Якштайте.

Пять премий получила команда фильма "Синефилия", режиссер Альгимантас Пуйпа.

Г. Киела был награжден за роль в фильме "Пилигримы", Ж. Е. Якштайте - за главную роль в фильме "Бегущая".

"Серебряный журавль" за достижения всей жизни получил погибший в Украине режиссер, создатель документального фильма "Мариуполис" Мантас Кведеравичюс. Награду представила премьер Ингрида Шимоните, а лауреата объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Премию за лучший полнометражный документальный фильм получил "Прыжок" Гедре Жицките, за лучшую студенческую работу - картина Йоруне Грейчюте "Всё хорошо".

Приз зрительских симпатий получил фильм Тадаса Видмантаса "Ночная рыбалка".

Всего на церемонии было вручено 19 статуэток. В конкурсе участвовал 31 фильм, отобранный из 58 представленных картин.